Nettavisens redaktør mener at meningsmålingen som viste at 90 prosent støtter Oslo byråds sykkelpolitikk er skreddersydd av MDG.

– I moderne tid har skreddersydde meningsmålinger blitt et nytt våpen for politikere som vil demonstrere at de har folkeviljen i ryggen, skriver Gunnar Stavrum i Nettavisen.

På hver sin side står Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB). Stavrum mener at de begge fikser egne meningsmålinger som angivelig viser at de har folket på sin side.

– Begge har 800 respondenter og er gjort av henholdsvis Sentio og Opinion. Men inntrykket av svarene er totalt forskjellige:

«En undersøkelse fra Opinion i februar 2020 viser at 88 prosent av Oslos befolkning støtter økt tilrettelegging for sykkel», skriver Lan Marie Berg i en kronikk. Men FNB kaller undersøkelser for fusk og lureri, og at den består av ledende spørsmål: «Spørsmålene som stilles er manipulert slik at byrådet får de svarene de vil ha», sier FNB-leder, Cecilie Lyngby til Nettavisen.

Stavrum stiller spørsmål ved hvordan to meningsmålinger kan vise så forskjellige resultater, og om en kan stole på politikernes gjengivelse av slike målinger.

– Svaret på det siste er et klart NEI, skriver han, og sammenlikner det med å selge strikk som metervare.

– Nøkkelen er å se på ordlyden i spørsmålene som stilles og konteksten de blir stilt i; altså rekkefølgen på ulike spørsmål i undersøkelsen. Ledende spørsmål i et miljø av velvilje kan gi nesten de resultatene man ønsker seg.