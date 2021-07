annonse

Han hadde ideen til teaterstykket Ways of Seeing. Det kommer frem i varselet fra advokatfirmaet Bjønness og Steen som ble sendt til en rekke kunstinsttitusjoner våren 2019.

Teaterstykket Ways of Seeing endte med at justisminister Tor Mikkel Wara måtte gå av. Hans samboer, Laila Anita Bertheussen, ble tiltalt og dømt for «angrep mot demokratiet» for å ha iscenesatt trusler mot eget hjem og mot Wara. Teaterstykkets folk har presentert seg som offer i saken. Men nå kan Resett avsløre at mannen som var medregissør sammen med Pia Maria Roll på stykket, er mannen som er anklaget av en rekke kvinnelige kunstnere for seksuell trakassering.

Kunsteren heter Marius von der Fehr og er født i 1976. Ways of Seeing ble satt på scenen i 2018. Og i programmet et von der Fehr en av fire som presenteres, sammen med Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Sara Baban.

Men helt i det stille året etter ble Marius von der Fehr fjernet fra listen over medregissører. Men hva var årsaken? Ingen vet. For i 2019 kom det også frem at von der Fehr hadde underslått 890.000 kroner fra kunstprosjektet Karnevalet. Også det projektet var Pia Maria Roll inviolvert i, som styreleder, skrev Aftenposten.

Dette var våren 2019, og da uttalte Roll om von der Fehr.

– Han er ikke lenger en del av Ways of Seeing, sa hun til Aftenposten.

Utover dette ønsket hun ikke å uttale seg, men ba Aftenposten henvende seg til det såkalte felleskapet i «Karnevalet». Marius von der Fehr innrømmet underslaget og sa det skyldtes spilleavhengighet.

Det er således ikke kjent om von der Fehr fjernet fra listen over regissører på Ways of Seeing på grunn av underslag eller om det var varslene. Resett har ikke lykkes å komme i kontakt med Pia Maria Roll.

Men det er et varsel som tyder på at von der Fehr var helt sentral i å komme med ideen som gjorde stykket så kontroversielt, nemlig at de la seg i buskene utenfor kjente menneskers hus om filmet inn i hager og inn gjennom vinduer. Disse klippene ble senere bakt inn som del av og vist under teatestykket som angivelige skulle avdekke «rasistiske maktstrukturer i Norge.»

Fra varsler nr 6 i brevet som er publisert i sladdet versjon i kulturavisen Subjekt står følgende:

Dette hendte en kveld for mange år siden, jeg mener det var i forbindelse med første sesong av Big Brother og at det følgelig var i […].

‘Jeg var på besøk i […] barndomshjem sammen med min venninne […]. Jeg husker ikke hvordan samtalen eller idéen oppsto, men vi begynte å snakke om at det heller burde være de med makten og pengene som ble overvåket, ikke unge, uerfarne ungdommer, slik som i Big Brother-konseptet. Det utviklet seg til en intens stemning, der jeg raskt følte at mulige aksjoner som ble diskutert beveget seg inn på ulovlig og uetisk grunn. Spionering fra private hager, var en av idéene. Det var en suggererende stemning, og jeg tenkte at dette blir det vanskelig å komme seg ut av, nå er jeg allerede med på det og fanget i situasjonen.

Jeg følte et sterkt ubehag da jeg dro derfra, og var veldig lettet da dette aldri ble bragt på bane igjen. Jeg er usikker på om jeg noen gang møtte […] igjen etter denne hendelsen.

I en samtale med en kvinnene som har anklaget von der Fehr for utpressing og seksuell trakassering forteller han altså om ideen som senere ble kjerne i teaterstykket.

Subjekt beskriver varslene slik:

«Voldtekt, manipulasjon og mishandling. Seks kvinner og en mann varsler om alvorlige maktovergrep begått av en profilert mann i scenekunstmiljøet. De mener dette varseldokumentet lenge har blitt dysset ned.»

I et annet av varslene kommer det frem hvor voldelig von der Fehr angivelig var.

– I en av kranglene var jeg naken, han la meg i bakken, holdt meg fast, og holdt hånden oven nesen og munnen min så lenge at jeg trodde jeg skulle dø. Etterpå sa han at han hadde hatt full kontroll. At han måtte gjøre det for å få meg til å være stille.

Det var sin posisjon i kunstmiljøet von der Fehr brukte til å presse kvinnene.

Resett har gjentatte ganger forsøkt å ta tak i Marius von der Fehr, men han har ikke besvart våre henvendelser.

Det har ennå ikke lykkes Resett å komme i kontakt med Pia Maria Roll, som har vært den mest profilerte av talspersonene for Ways of Seeing. Resett kommer tilbake med mer hvis Roll besvarer våre henvendelser.

Resetts redaktør Helge Lurås var en av de som fikk sitt hjem og hus filmet til bruk i teaterstykket Ways of Seeing.