Det viser en ny meningsmåling, derimot mener 68 prosent at de rike bør betale mer.

Målingen er utført av Sentio Research på oppdrag fra Fagforbundet, skriver Børsen/Dagbladet.

Fagforbundet har også spurt om de bekymrer seg for økte forskjeller. På det spørsmålet svarer hele 62 prosent ja, og bare 31 prosent svarer nei. 6 prosent vet ikke.

– Dette er et veldig kraftig signal om at folket vil ha forandring. Folk er lut lei av den fordelingspolitikken som føres under de borgerlige, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Vetle Wang Soleim fra Høyre tror også at stortingsvalget blir et retningsvalg.

– Det er et valg mellom at dagens regjering skal fortsette å senke skattenivået for folk og bedrifter i nye fire år, og at det kommer en regjering utgått fra venstresiden som vil øke skattene med alt mellom 3 og 30 milliarder kroner.