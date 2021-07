annonse

annonse

Pressesekretær Jen Psaki i Det hvite hus sa på en pressekonferanse at administrasjonen «rapporterer problematiske innlegg på Facebook som sprer desinformasjon om COVID-19-vaksinen og pandemien».

Jen Psaki sa at når brukere er utestengt fra en sosial medieplattform, for å «spre feilinformarsjon om coronaviruset», bør de også utestenges fra andre sosiale plattformer.

– Vi rapporterer problematiske innlegg for Facebook som sprer desinformasjon. Vi jobber med leger og medisinske eksperter, som er populære blant publikum med nøyaktig informasjon, så vi hjelper med å få pålitelig innhold der ute, sa hun torsdag.

annonse

Jen Psaki just suggested that people spreading misinformation be banned from other/all platforms if they're banned from one. pic.twitter.com/SlNXJTXi0I — jordan (@JordanUhl) July 16, 2021

Psakis kommentarer kom etter den amerikanske kirurggeneralen Dr. Vivek Murthy sa at feilinformasjon rundt helse er «en alvorlig trussel mot folkehelsen».

annonse

USAs president gikk enda lenger og sammenlignet «desinformasjon på Facebook» med drap.

– Det tar livet av folk. Den eneste pandemien vi har, er blant dem som ikke er vaksinert, sa Biden til journalister i Det hvite hus fredag.

Raser

Uttalelsen fra pressesekretær Jen Psaki har skapt et voldsomt sinne. Daily Mail skriver at journalisten Glenn Greenwald har langet ut på Twitter. Han mener det minner om fascisme.

I en tråd på åtte tweets, som ble lagt ut torsdag ettermiddag, skrev Greenwald at ideen om at en presidents administrasjon kan fjerne innhold som de anser som «problematisk» er farlig.

– Hvis du ikke synes det er veldig foruroligende at Det hvite hus “flagger” internettinnhold som de anser som “problematisk” til sine Facebook-allierte for fjerning, så er du definisjonen på autoritær. Ingen annen informasjon er nødvendig om deg for å vite det, tvitret Greenwald.

annonse

Delte meninger

Det er kommet hundrevis av reaksjoner på tråden hans der meningene er delt.

Noen mener det er bra å slå ned på ‘medisinsk feilinformasjon’, og hevder dette redder liv.

Andre mener Biden-regjeringen ikke har noen rett til å forby eller sensurere hva som blir skrevet på Facebook, skriver Daily Mail.

– Fjerning av informasjon om vaksiner vil overføres til alt de mener er feilinformasjon om våpenkriminalitet, klima eller helsetjenester, eller hva som definerer en mann eller kvinne. Derfor gjør de dette, tvitret den konservative forfatteren Stephen L. Miller.

Removing information on vaccines will translate right over to anything they think is misinformation on gun violence, or climate, or healthcare or what defines a man or woman. Which is why they are doing this. — Stephen L. Miller (@redsteeze) July 16, 2021

Wuhan

Dan Gainor, fra Media Research Center, langet også ut mot Psaki og Det hvite hus ved å tvitre at «å være antivaksine er en del av ytringsfriheten. Jen Psaki er mot frihet».

John Cooper tvitret en emoji med to sirener med rødt lys og skrev «Jen Psaki sier at Biden-administrasjonen aktivt rapporterer det de anser som “desinformasjon” om pandemien til Facebook for sensurering. Hva kan gå galt??»

Mange mennesker har påpekt at Wuhan-lablekkasjen en gang ble ansett som en fjern konspirasjonsteori inntil de siste par månedene, da flere bevis kom fram som støttet denne COVID-19-opprinnelsesteorien.

I det siste har også WHO antydet at coronaviruset kan ha blitt lekket fra et laboratorium i den kinesiske byen Wuhan.