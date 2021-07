annonse

En oppkjøringskamp før OL ble brått avbrutt, da Tyskland forlot banen etter at en spiller ble utsatt for rasisme.

Dette opplyser det tyske fotballforbundet på Twitter.

It’s kick-off for our @Olympics team in their friendly against Honduras 🇩🇪🇭🇳

The boys will play 3 x 30 minutes as a final practice before taking to the big stage. Good luck, lads! 👏#WirfuerD #Tokyo2020 pic.twitter.com/rCnfMfVLCn

— Germany (@DFB_Team_EN) July 17, 2021