Oljefondet har minket kraftig etter koronaen med alle sine tiltakspakker. Det er positivt at mange bedrifter har omstilt seg og satser på digitale løsninger og grønn omstilling, også at det er mange nyetableringer og mange nye selskaper.

Nå trenger vi ikke å utdanne flere økonomer og samfunnsvitere som forteller oss at vi har økonomiske problemer.

Det vi trenger nå er ungdommer som kan løse problemet. Vi trenger ungdommer som tar elektrofag, rørfag, byggfag- og anleggsfag på videregående skoler.

Heldigvis har de siste årene gitt yrkesfagene et løft. Dels gjennom politikk og engasjerte lærere, dels fordi det faktisk er svært attraktive utdannelser med gode utsikter.

Ny kunnskap i skolen som kan møte framtiden med en fleksibel utdannelse. At et utvidet fagbrev skal bli like viktig som en master er viktig for fagene. Bedrifter må vokse og utvikle seg, det gir enda flere arbeidsplasser, også gode veier og jernbane som binder hele landet sammen.

Vi må investere slik at det kommer flere tilbake i arbeidslivet, legge til rette for at barn ikke oppdager at foreldrene sliter med barnefattigdom, få foreldrene i jobb, styrke psykisk helse.

Når vi er på vei ut av krisen, er det etter alt å dømme med enda fattigere kommuner, og færre bedrifter som kan ta imot lærlinger. Dette må ikke føre til nedskjæringer av klasser og dårligere skoletilbud, eller nedskjæringer i offentlige overføringer. For nå trenger vi folk som vet opp ned på en hammer.

Ungdommen skal nemlig bygge landet vårt videre og sikre vår velferd i framtiden, det blir mer og mer viktig å bevare livskraftige samfunn uansett hvor i landet det bor folk.

I distriktskommunene er det ventet en sterk ubalanse mellom pensjonister og personer i arbeidsfør alder. Denne utviklingen øker fordi mange av de yngre flytter til byene og stifter familie der. Dermed risikerer vi at veksten i antall personer i yrkesaktiv alder blir klart svakest i distriktene.

En av de vanskeligste manøvre er å fylle opp Distrikts-Norge med folkeliv. Du fyller ikke opp Distrikts-Norge ved å tvinge folk til å bo der.

Ungdommen skal nemlig skape liv distriktene våre igjen og sikre vår velferd i framtiden.

