Uttrykker tristhet.

Den siste uken har Sentral-Europa, fremfor alt Tyskland og Belgia, vært rammet av veldige flommer og oversvømmelser.

Et større antall menneskeliv har gått tapt.

Nå har kong Harald sendt sine kondolanser til sine kolleger statsoverhodene i Tyskland og Belgia på vegne av seg selv og det norske folk.

Mottakerne er henholdsvis forbundspresident Frank-Walter Steinmeier og kong Filip av Belgia, sønn av Haralds søskenbarn Albert II.

De to kondolansebrevene er stort sett likelydende, unntatt i omtalen av stedsnavn.

Her gjengis brevet fra kong Harald til kong Filip:

His Majesty King Philippe

The Royal Palace of Bruxelles

Your Majesty,

I was saddened to learn about the severe flooding in the eastern parts of Belgium that has caused such widespread destruction and the loss of so many lives.

On behalf om myself and of the people of Norway, I am sending you my sincere condolences, and ask you to convey my condolences to those bereaved or otherwise affected by this terrible natural disaster.

Harald R