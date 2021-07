annonse

Klimautfordringene løses best med realisme, ikke drømmer, mener Jonny Hesthammer, CEO for M Vest Energy.

I en kommentar i Dagsavisen 30. juni, tar Lan Marie Berg et oppgjør med Norges innsats i klimapolitikken.

– Hun er tydelig frustrert over innsatsen til Norge, og forklarer hva som må til for å skape en ny, grønn og trygg framtid. På veien fordreier hun fakta og tyr til konspirasjonsteorier for å overbevise leserne, skriver Jonny Hesthammer i Dagsavisen.

– Berg har svært dårlig tid, og for å understreke hastverket refererer hun til den siste rapporten fra Det internasjonale energibyrået, IEA. Hun hevder de sier at leting etter mer olje og gass må stanse i 2021 hvis vi skal nå Parisavtalen. Det er feil.

Hesthammer er daglig leder i M Vest Energy. Han skriver at IEA har laget ett scenario for å illustrere hva som kreves for å nå nullutslippsmålet. I dette ene scenarioet trenger ikke verden lete etter mer olje og gass fordi det allerede er funnet nok.

– Berg finner det opportunt å erstatte IEAs «trenger ikke» med at letingen «må stanse», og at det er «ikke plass til» å lete mer. Dette er en fordreining av fakta til propaganda.

Han oppfordrer Berg til å lese resten av IEA-rapporten. Det som kreves i scenarioet om nullutslipp er helt urealistisk å få til innen 2050.

Hesthammer mener også at Lan Marie Berg blir nærmest konspiratorisk når hun mer eller mindre beskylder Høyesterett for å være korrupt, ettersom de ikke konkluderte i favør av Greenpeace med flere i klimasøksmålet mot staten. Han understreker at det er lov å være skuffet, men slår fast at utfallet kan skyldes andre ting enn at Høyesterett har «olje på hendene».