Hagen ble intervjuet i DN der han sa mye. Venstresiden har imidlertid kun hengt seg opp i ett utsagn.

– Vi må absolutt hjelpe de syke og svake, men det bekymrer meg at det nå er så mange som en tredjedel av arbeidsdyktig befolkning som går på Nav. Det er en tendens til at mange er blitt litt arbeidssky og late. Unge mennesker svarer at de skal bli navere når de blir store. Det er litt spesielt å forlange at naboen din skal betale for deg, fordi du selv ikke gidder å stå opp om morgenen, sa Hagen til DN, og ønsket å få flere i arbeid:

– Vi må få flere inn i arbeid, og stramme inn på noen av velferdsordningene. Det er kanskje litt for enkelt å få støtte fra det offentlige for folk som egentlig burde vært i arbeid.

Men venstresiden siterer ham ikke riktig

De lager fremstiller det snarere han som rik liksom skal tråkke på de svake. Sist ut er Tobias Drevland Lund, 1. kandidat for Rødt i Telemark. Han påstår at Hagen langer hardt ut mot noen av dem som har minst å rutte med her i landet, som syke og uføre mennesker som er avhengig av NAV for å overleve.

– Med butler ved senga som skjenker han kaffe stempler Stein Erik Hagen arbeidsledige og trygdede nordmenn som late. Det er noe alvorlig galt med Hagen sitt gangsyn når han viser en forakt for folk, skriver Drevland Lund i Nettavisen.

Først ut var Dagsavisen

Dagsavisen skrev at Hagen utviser en holdning til vanlige folk som rett og slett skremmer dem.

– Han antyder latskap blant dem som står utenfor arbeidslivet, samtidig som han og kjæresten klager over den lange veien fra sentrum til hjemmet i Holmenkollen.

Neste var SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski. Hun mener Hagen har kommet med «veldig moralistiske uttalelser om andre folk», og at arv skaper ulikheter blant folk.

Dernest kommer Kristine Larsen fra Ullensaker AP.

– Hagen omtaler alle som får ytelser fra Nav som «navere» og mener det er spesielt at «naboen din skal betale for deg fordi du ikke gidder å stå opp om morgenen», skrev hun i Dagsavisen.

Tobias Drevland Lund mener at det at superrike mennesker kan miste bakkekontakt ikke er noe nytt.

– Likevel er det verdt å spørre seg om Hagen bør parkere privatflyet sitt, siden han umulig kan ha beina plantet på jorda, og siden det er valg legger han også inn litt reklame:

– Hvis du som meg er luta lei av rikinger som Hagen som får alt de peker på og som er rikere nå enn noen gang, ja da bør du stemme Rødt.