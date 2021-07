annonse

Dette innlegget ble refusert av Aftenposten.

Aftenposten har kjørt en reklamekampanje for seg selv mot skråsikkerhet, hvor underteksten er at Aftenposten utgjør en slags vaksine mot skråsikkerhet. Denne vaksinen er tydelig nærværende når det gjelder klimasaken. For der råder skråsikkerheten: Aftenposten tar for gitt at det eksisterer en global klimakrise som bare vil forverres («kloden koker»), og at de som fremmer denne alarmismen er «gode», mens de som ønsker å diskutere denne påstanden, er «onde», også kalt «klimafornektere».

Siden denne siste betegnelsen nå inngår fast i Aftenpostens språkrepertoar, oppfordrer jeg avisen til å drive litt gravejournalistikk for å finne ut hvordan betegnelsen «fornekter» oppstod. Litt hjelp: Det var et bevisst valg av alarmister for å koble klimarealister (unnskyld; «fornektere») til holocaustfornektelse.

Siden en vaksine virker ved at en harmløs dose av en uønsket helsetrussel injiseres hos dem som skal beskyttes, og dermed mobiliserer forsvar mot den reelle trusselen, bidrar Aftenpostens rendyrkede kampanjejournalistikk i klimasammenheng til å mobilisere et sunt immunforsvar hos dem som leser avisen.

Takk skal dere ha. Og når vaksinasjonsperioden er over, håper jeg Aftenposten kan åpne for en realistisk klimadebatt.