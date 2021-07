annonse

I en periode har scenekunstnere varslet om voldtekt, maktovergrep og dominerende adferd fra en sentral scenekunstner.

Tilbake i våren 2019 sendte seks kvinner og en mann et formelt varsel til Kunsthøgskolen i Oslo og 31 andre institusjoner innen kunstfeltet. En av disse varslerne er den tidligere scenekunstneren Katrine Bull Evensen, som har stått frem med sin historie.

– Vi så at han begynte å få kontrakt som gjestelærere. Noen av oss som hadde vært utsatt for han som mente at dette var noe vi ønsket å hindre, sier Bull Evensen til Subjekt.

– Vi tenkte at dette var vår sjanse til å si ifra om ham til miljøet.

De syv varslerne valgte å varsle hele 32 institusjoner for å sørge for at alle relevante aktører i kultur-Norge var informert om mannens adferd.

Motstand

Bull Evensen forteller at hun har kunnet stå frem fordi hun har vært på vei ut av scenekunst-miljøet. I miljøet er man avhengig av stipender og kontakter innen kunstmiljøet for å jobber.

Hun forteller også å ha møtt mye motstand etter sine varsler.

– Vi trodde vi hadde en veldig rett frem sak med konkrete ting vi ønsket å si fra om. Som vi trodde at folk skulle bli glade for å få informasjon om. Vi ble ganske overrasket over den motstanden vi fikk fra miljøet rundt ham, forteller Bull Evensen, som anmeldte den aktuelle mannen for voldtekt.

– Fra hans nærmeste medarbeidere skjønte vi at de kjente til hele historien fra hans ståsted som gikk ut på jeg var en psykiatrisk tilfelle og at det hele var løgn. Alt ble bagatellisert, sier hun.

– De sa at han ikke kunne ha gjort dette fordi han er feminist

De syv varslerne i saken har gitt uttrykk for at de ikke opplever seg hørt.

Resett har avslørt at scenekunst-profilen varslene dreier seg som heter Marius von der Fehr, som var medregissør sammen med Pia Maria Roll for det omstridte teaterstykket «Ways of Seeing».