Fikk fem millioner i støtte.

Da COVID-19-pandemien brøt ut i begynnelsen av 2020, var det lenge uklart hvor ille konsekvensene kunne bli for bedrifter og arbeidsplasser.

Regjeringen Solberg stablet derfor på bena en egen kompensasjonsordning for næringslivet, mer populært kjent som corona-støtte.

Hittil har staten utbetalt 5,4 milliarder kroner i corona-støtte fordelt på 12.558 foretak, viser tall fra Brønnøysundregistrene.

Siden da har nettstedet E24.no, som skriver om økonomi og næringsliv, gjort det til sin spesialitet å gjennomgå regnskapene til coronastøtte-mottakere og slå det stort opp hvis noen går med overskudd og ikke betaler støtten tilbake.

18. juli er det luksusveske-produsenten Louis Vuitton (LV), nærmere bestemt LVs norske butikk i Nedre Slottsgate i Oslo, som er havnet i E24s søkelys.

– Louis Vuitton fikk 893.091 kroner i statsstøtte – vil sende 40 mill. i utbytte til fransk eier, lyder E24s overskrift.

E24 sier ikke at Louis Vuitton Norge AS gjør noe ulovlig. Corona-støtten ble nemlig gitt med utgangspunkt i omsetningsfall og uunngåelige faste kostnader der og da i pandemiens første måneder, ikke hvordan driften skulle vise seg å gå senere i 2020.

Men narrativet er klart. E24 lar det henge i luften at produsenten av «eksklusive vesker og klesplagg» heller vil sende tilskuddet til sine milliardær-eiere i Frankrike.

– Hadde Louis Vuitton betalt tilbake støtten de mottok på 893.091 kroner kunne utbyttet vært på 39,2 millioner kroner, skriver E24s journalister Sindre Hopland, Sofie Amalie Fraser og Hans Jørgen Myrvang Ro.

Corona-støtten fra staten går dermed rett i lommene til LV-eier franske Bernard Arnault, en av verdens rikeste menn, poengterer de.

E24s eier, mediekonsernet Schibsted ASA, gjorde det selv tålelig bra i 2020.

Da bidro VG, E24 og de andre Schibsted-mediene til et overskudd etter skatt på to milliarder kroner.

Herunder ble det vedtatt et utbytte til eierne på 477 millioner for 2020. For ordens skyld skal det nevnes at Schibsted kansellerte et like stort utbytte for 2019 i mars 2020 grunnet usikkerheten da COVID-19 var et faktum.

Utbyttet for 2020 kommer etter at E24 uoppfordret søkte Medietilsynet om midler fra medienes kompensasjonsordning. Det gav E24 et tilskudd på fem millioner kroner, fem ganger mer enn Louis Vuitton Norge AS fikk.

Schibsted-mediene Fædrelandsvennen og Bergens Tidende søkte også, og fikk i alt 8,5 millioner, skriver Kampanje. Og eksemplene er flere.

Corona-støtten fra staten går dermed rett i lommene til Schibsted-eiere som BlackRock i New York City, et av verdens største investeringsforetak. I andre kvartal 2021 hadde BlackRock en omsetning på 4,8 milliarder dollar.

Det er uklart om E24 har tilbakebetalt denne støtten.

I multinasjonale konserner som Louis Vuitton er det vanlig med «dividend pooling». Dette betyr at overskuddet fra hvert selskap eller land ikke ses på isolert, men samles i en felles binge for å utjevne forskjeller hvis et selskap eller land gjør det dårligere enn budsjettert, mens et annet selskap eller land i konsernet leverer over all forventning.

Hensikten er å sikre stabile, forutsigbare inntekter til morselskapet, uavhengig av hvordan enkeltselskaper i det multinasjonale konsernet presterer fra et år til neste.

Hvis E24 for eksempel går med underskudd, mens VG går med overskudd, vil dividend pooling i teorien sørge for at Schibsted likevel får penger til å betale utgiftene sine. Trolig er det en slik modell Louis Vuitton har for sine 460 butikker fordelt på 50 land.

I 2019, under Gard Michalsen, fikk E24 et underskudd på 4,2 millioner.

2020-regnskapet til E24 Norges Viktigste Næringslivsavis AS, selskapet som driver E24, er fortsatt ikke klart. Fristen for å levere regnskapet utløper 31. juli.

Schibsted-avis og coronastøtte-mottaker Bergens Tidende har gått ut og sagt at mottakere som gikk med overskudd, bør betale tilbake. Det er Schibsted-avis og coronastøtte-mottaker E24 hjertens enig i.

– Det blir feil å motta statlig støtte knyttet til en helt spesiell situasjon.

Det sa Ida Barth Thomassen, administrerende direktør i E24 Norges Viktigste Næringslivsavis AS, i en uttalelse til Kampanje så sent som i februar 2021.

Saken om Louis Vuitton ble raskt fanget opp av nyhetsbyrået NTB, som umiddelbart satte seg i kontakt med Sosialistisk Venstreparti for en kommentar.

Og SV leverer sin kjente merkevare Audun Lysbakken – ikke akkurat haute couture, men mer i segmentet «produsert i SSSR».

– Det er en skandale at fellesskapets penger skal gå til å berike aksjonærene i Louis Vuitton, sier SV-lederen til NTB, og legger til:

– Det setter hele samfunnets innsats mot korona i vanry.

Lysbakken mener at Solberg-regjeringen har skylden, fordi utbytte-forbud ikke ble satt som betingelse for å motta corona-støtte fra staten.