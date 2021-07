annonse

Ser frem til grillribbe.

Ikke uten en viss munterhet skrev mainstream media nylig at Brasils president Jair Bolsonaro var sendt til et militærsykehus i hovedstaden Brasília for observasjon.

Grunnen var hikkeanfall som kunne vare dager i strekk. Dessuten skal Bolsonaro ha hatt smerter i magen.

Nå melder NTB at Bolsonaro er blitt utskrevet fra et sykehus i São Paulo.

– Han så søndag ut til å være i godt humør da han forlot sykehuset og fortalte oppmøtte journalister at han håpet på å kunne spise grillribbe igjen om ti dager, gjengir NTB.

Bolsonaro mener at hans problemer stammer fra knivangrepet som han ble utsatt for under president-valgkampen i 2018. Presidenten ble da stukket i magen, men overlevde.

– Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel não só contra mim, mas contra a nossa democracia. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 14, 2021

Mainstream media liker ikke Bolsonaro, som de blant annet har omtalt som Sør-Amerikas Trump og som ytre høyre.

USAs president Donald Trump og Bolsonaro fant da også en god tone sammen.

Både Bolsonaros og Trumps helsetilstand er gjentatte ganger blitt stilt spørsmål ved av mainstream media.

