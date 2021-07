annonse

Vi må nesten sjekke hva leserne mener.

Det er sommer og et stille nyhetsbilde. Derfor også en grunn til å bli litt selvopptatt.

Nicket «Marella» gjorde sine refleksjoner over Resetts redaksjonelle linje etter at Lars Akerhaugs kom ut med en kommentarartikkel 6. juni Det er ikke noe galt med litt hjertevarme i innvandringsdebatten.

I den skrev han at det «er fullt mulig å vise empati selv om man er kritisk til høy innvandring.» Akerhaug kritiserte også Kjetil Rolness og Sylvi Listhaug for å komme med «harde budskap» men at det kun apellerer de som «allerede [er] overbevist om at man trenger å begrense innvandringen til Norge sterkt.»

Kunne altså Akerhaug oppfattes som «soft»?

«Resett har laget flere artikler som understøtter innvandring og klimaendringer, årsaken til det er et ønske om å bli tatt opp som medlem av redaktørforeningen, for å bli attraktive for mediehus,» skrev Marella kommentarfeltet.

Til det svarte «Bernt»:

«Ja jeg har sett at de slikker veldig mye rumpe nå om dagen. De vil vel at venstresiden skal se Resett som seriøse. Jeg aner ikke hvorfor, hvis venstresiden hadde likt meg så hadde jeg blitt så deprimert. Jeg vil da ikke ha noe med gale tullinger å gjøre.

Men Resett vil vel være med i disse klubbene. Jeg trodde en stund at Resett jobbet for Norge og nordmenn. Så feil kan man altså ta. Det viktigste for Resett er nok å bli tatt seriøst av medie-Norge og venstresiden. Men jeg klarer ikke å forstå hvorfor. Jeg hadde aldri gjort det Resett gjør nå. Jeg hadde nektet å ha noe med venstresiden å gjøre. Og jeg hadde skjelt dem ut hver eneste dag. Jeg tar ihvertfall ikke Resett seriøst lenger, det blir for barnslig, det er bortkastet tid.»

– Venstrevridd

I en kommentar under artikkelen «MDG-politiker Susanne Heart med åpent brev til Erna Solberg: – Massevaksineringen bør pauses», fra 2. juli kan man lese dette:

– Dagens MDG-propaganda i Resett. Det er hver eneste dag minst en artikkel om MDG, som regel to til tre artikler. I dag fra redaktøren. Er det noen som vet hvorfor? Nei, tenkte meg det. Men jeg vet. All fokus er reklame for et parti. I Oslo har MDG gått kraftig opp etter siste ukers fokus. Resett er den mest venstrevridde bloggen som finnes i Norge, men det har klart det kunststykket å få noen til å tro noe annet. Det viser hvor lettlurte folk er. De tror at Resett støtter Demokratene. De skjønner ikke at liksom-støtten til Demokratene er bare for å splitte opp høyresiden, til fordel for venstresiden. De ser ikke at Resett har klart å sette høyresiden opp mot hverandre, og det er venstresiden som tjener på det, skriver Sigmund Kvalnes.

Andre har også omtalt Resett som «kontrollert opposisjon»

Vi er naturligvis interessert i å vite hvor utbredt disse for oss oppsiktsvekkende påstandene om Resett er og stiller derfor leserne noen spørsmål: