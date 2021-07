annonse

Norge har nylig åpnet opp for noe større reisefrihet til en del andre land med smittenivå på linje med vårt land.

Kun få uker etter åpningen, hva opplever vi? Jo, vår justisminiseter proklamerer, med dårlig skjult tilfredshet, at Norge igjen må kreve karantene for reisende fra land med økende smitte. Til og med fullvaksinerte nordmenn må i karantene. Så lenge varte altså vår glede over en selvsagt frihet, vår rett til reise over landegrenser! Vi har jo under hele pandemien hørt at det nettopp var vaksinen som skulle få oss ut av elendigheten!

Det er jo ofte naturlig å sammenligne med nabolandet Sverige. Sverige har ikke og har ikke hatt de vanvittige reise- og karantenereglene som Norge, med største politiske glede, har og har hatt. Kan dette ha noe med politisk respekt for grunnleggende og lovfestede rettigheter å gjøre? Eller rettere sagt mangel på slik politisk respekt? Det må være åpenbart at den politiske listen for overgrep mot folket i Norge ligger alt for lavt og langt lavere enn i Sverige. Mangelen på politisk debatt om dette i Norge er også svært betegnende!

Jeg synes nå å høre argumentet om langt flere døde i Sverige enn i Norge. Vel, det er slått fast at dette skyldes manglende ivaretakelse av gamle mennesker, særlig på svenske sykehjem. Manglende reiserestriksjoner er ikke årsaken til dette! Lave dødstall i Norge skyldes at vi har verdens beste helsevesen, takket være verdens beste helsearbeidere! Dette er ikke politikernes fortjeneste. Langt i fra!

Noe annet som bør nevnes er det utrolige i at norske nordmenn med hus og hjem i Norge behandles på samme måte som tilreisende utlendinger. Nok en gang erfarer vi at det i Norge synes politisk umulig å favorisere våre egne landsmenn! Dette gjelder i enhver sammenheng og er et særnorsk fenomen.

Vi erfarer stadig at andre land ikke er redde for å favorisere egne innbyggere! I Norge synes et ekstremt likhetsprinsipp å overskygge all annen fornuft. Et eksempel på dette er at nordmenn ved hjemkomst til landet nektes å reise til egen private bolig! Dette er et overgrep av historiske dimensjoner. Heller ikke dette har vakt politisk debatt og motreaksjon! Dette viser igjen at norsk politisk respekt for grunnleggende folkelige rettigheter mangler.

Til slutt bør nevnes den blinde troen på reisekarantene som smitteløsende faktor. Det er overhodet ingen grunn til å tro at nordmenn som kommer hjem til Norge, f.eks. i privat bil, utgjør større smitterisiko enn reisende i Norge.

Den politiske behandlingen av det norske folk under pandemien bør følges av prinsipielle vurderinger av respekten for basale rettigheter. Norske politikere har på ingen måte bestått denne testen!