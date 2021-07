annonse

annonse

Fire personer ble lørdag skutt utenfor et baseballstadion i Washington.

Kampen ble stoppet, og publikum ble bedt om å holde seg på stadion, for så å få beskjed om å forlate området gjennom to spesifikke utganger, skriver ABC.

Politiet opplyser at to personer ble skutt utenfor stadionet og at ytterligere to personer som er involvert i episoden, har oppsøkt sykehus med skuddskader, skriver NTB.

– Dette er en aktiv etterforskning, og det ser ikke ut til å være noen pågående trussel for øyeblikket, tvitrer politiet i Washington DC.

MPD is responding to a shooting in the 1500 block of South Capitol Street, SW, in which two people where shot outside of Nationals Park. This is currently an active investigation and it appears there is no ongoing threat at this time.

— DC Police Department (@DCPoliceDept) July 18, 2021