Tyskland er rammet av flom. Men mannen som skal erstatte Angela Merkel lot ikke det gå utover humøret. Nå har han beklaget.

Under en tale fra Tysklands president Frank-Walter Steinmeier til nasjonen og til ofrene for ekstremværet, var kanslerkandidat Armin Laschet i spøkefullt humør der han sto i bakgrunnen. Han får sterk kritikk.

Laschet er leder for CDU, det kristendemokratiske partiet i Tyskland, en posisjon han har tatt over for avtroppende kansler Angela Merkel.

Det er ikke klart hva han lo av, men bildene av en leende Laschet i bakgrunnen har fått stor oppmerksomhet på sosiale medier.

– Jeg vet ikke en gang hvor jeg skal begynne, skrev Christian Odendahl som er sjefsøkonom i tenketanken Centre for European Reform.

