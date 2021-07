annonse

annonse

Dårlig investering så langt.

«Bitcoin kan fortsatt gå til null. Men den kan også bli kjernen i en ny pengepolitisk arkitektur. I så fall kan én bitcoin bli verdt millioner av dollar», skrev Kjell Inge Røkke i en børsmelding i mars.

Gjennom selskapet Seetee kjøpte Røkke-eide Aker 1.170 bitcoin. De investerte 500 millioner kroner.

annonse

Men siden mars er kursen på bitcoin halvert.

Fredag varsler Aker at det skriver ned verdien på bitcoin-investeringen i sine regnskaper, melder DN.

– Nedskrivningen er en konsekvens av kursutviklingen til bitcoin, og er ikke en nedskrivning av Seetee-investeringen utover det som gjenspeiles i markedsutviklingen, sier Røkkes høyre hånd og konsernsjef i Aker, Øyvind Eriksen.

annonse

DN mener verdien på posten falt med rundt 140 millioner kroner til rundt 360 millioner kroner.

Kritiske

– Jeg tror det ender med tårer, det er bare et spørsmål om tid, selv om «papir»-verdien kan bli uendelig høy før det inntreffer. På lang sikt har jeg ingen tro på bitcoin, men ser at det er mange som hiver seg på. Det er veldig vanskelig å forstå, for vi klarer ikke engang definere hva bitcoin er, for penger er det jo definitivt ikke, sa Leif-Rune Rein i Nordea Liv da Røkkes bitcoin-satning ble kjent.

– Jeg har ikke troen på bitcoin. Ingen vet hvordan det reguleres, ingen vet hvem som styrer det, og du kan ikke handle med den i en eneste butikk, sa fondsforvalter Kristian Tunaal i Alfred Berg KapitalforvaltningTunaal.