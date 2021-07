annonse

Gulating lagmannsrett har etter en ankesak redusert straffen for en 20-åring fra Sandnes som ble dømt for nettvoldtekter mot fire jenter under 14 år.

Mannen ble i tingretten dømt til fengsel i syv år, samt at han måtte betale til sammen 645.000 kroner i erstatning til jentene.

Lagmannsretten erklærer også mannen skyldig, men reduserer straffen kraftig, til bare fem års fengsel. Halve straffen gjøres dessuten betinget med en prøvetid på tre år. Det skriver Stavanger Aftenblad.

Saken mot 20-åringen startet i mars 2020 etter at han ble mistenkt for seksuell utpressing av et barn i Australia. I juni samme år ble det gjennomført en ransaking hjemme hos tiltalte, og politiet tok beslag i hans mobiltelefon.

En gjennomgang av vedkommendes mobiltelefonen vokste mistanken om at langt flere barn kunne være rammet. I avhør forklarte tiltalte at han hadde hatt seksuell kontakt med rundt 200 jenter.

Lagmannsretten mener at 20-åringen må straffes mildere fordi han i strafferettslig forstand er lettere psykisk utviklingshemmet.

«På grunn av domfeltes lave evnenivå, psykiske problemer og at soningen må anses å være ekstra belastende for ham», heter det ifølge Aftenbladet i dommen.

I tillegg til har lagmannsretten redusert erstatningssummen til totalt 480.000 kroner.

Mannens forsvarer Vegard Bråstein er fornøyd med dommen.

– Jeg er fornøyd med at lagmannsretten ser de betydelige utfordringene min klient har under soningen, sier han.

