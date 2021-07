annonse

President Joe Biden går i rette med Beijing.

Den amerikanske presidenten anklager Kina for å «beskytte» og tilrettelegge for hackere, etter at USA og flere allierte ga Kina skylden for dataangrepet mot Microsoft.

– Den kinesiske regjeringen, ikke ulikt den russiske regjeringen, gjør ikke dette selv, men de beskytter dem som gjør det, og kanskje også tilrettelegger for dem sånn at de er i stand til å gjøre det, sier Biden til pressen i Det hvite hus mandag.

Bare få timer tidligere hadde USA sendt ut en uttalelse koordinert med sine vestlige allierte, deriblant EU, Norge, Storbritannia, Australia, Canada, New Zealand og Nato, samt Japan.

USA og en rekke andre allierte anklager offisielt Kina for det massive dataangrepet mot Microsoft Exchange i vår, der også Stortingets e-postsystemer ble rammet. Anklagerne mener at Kina samarbeider med kriminelle hackere om løsepengevirus og andre ulovlige cyberoperasjoner.

