annonse

annonse

Den eneste måten å sikre oss helt fra dyrs lidelser er å kutte ut dyrehold.

– Dyr i landbruket er prisgitt mennesker. Jeg tror det er uunngåelig at dyrevelferdstragedier oppstår i dagens landbruk. Mennesker yter ikke perfekt på jobb alltid, uavhengig av yrke, skriver Bo-Nicolai Gjerpen Hansen i Dagsavisen. Han er veganer og mener at det beste er å kutte ut dyrehold:

– Dyr lide på grunn av menneskelig svikt.

annonse

Les også: MDG-politiker forteller hvorfor han ble veganer, og den lange veien for å bli det

Gjerpen Hansen sier at det er forutsigbart. Han mener det selvsagt ikke betyr at det skal godtas, og understreker at det er naivt å tro at vi kan unngå problemene med bare straff.

– Jeg mener at de uunngåelige dyrevelferdstragediene ikke er verdt å risikere, skriver han, og legger til:

annonse

– Den eneste måten å sikre oss helt er å kutte ut dyrehold. Du kan aldri være helt sikker på at kjøttet, melken eller eggene du kjøper kommer fra en gård med det nivået av dyrevelferd du ønsker.

Hansen mener at i dag kan dyrs rettigheter gi mening på en helt annen måte, selv om det fortsatt kræsjer med manges livsstil. Han sier at vi kan klare oss uten mat, klær og produkter med animalsk opprinnelse.

Les også: MDG vil skjerme barn for «kjøttpropaganda» – Ekstremisme, svarer SP

– Å være uten animalske produkter kan synes radikalt, men har man først tatt valget og etterlevd det en stund, kan jeg garantere at det snart føles naturlig og selvfølgelig, skriver han, og legger til:

– Men vi som forbrukere er også part i dette. Vi har et valg om hvorvidt vi ønsker å støtte unødvendig dyrehold i 2021. Vi har et valg om hvorvidt vi ønsker å støtte et system hvor dyr holdes i ufrihet. Hvor dyrene er prisgitt feilbarlige mennesker. Vi har et valg om vi skal betale for slakt av dyr eller ikke. Det valget tar vi hver gang vi betaler for mat. Vi kan velge vegansk.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse