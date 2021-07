annonse

Til tross for store protester innfører Frankrike nye regler der man må vise frem coronapass på forskjellige steder. De «ulydige» straffes hardt.

Frankrikes president Emmanuel Macron kunngjorde i forrige uke at fra 21. juli vil alle som besøker et teater, kino, sportssted eller festival med et publikum på mer enn 50 personer, trenge et coronapass som beviser at de enten er fullvaksinert, har testet negativt mot covid, eller eller immun.

De nye reglene har gjort folk rasende i landet. I Paris deltok over 100 000 personer i et demonstrasjonstog fredag.

« Liberté », « Macron démission », « le pass ne passera pas » scandent les nombreux participants à la #manifestation contre le #PassSanitaire et le #VaccinObligatoire #COVID19 dans les rues de #Paris pic.twitter.com/wFylro1zPM — Morgan (@MorganRostagnat) July 17, 2021

Risikerer sparken

I demonstrasjonen ble det ropt slagord om at de ikke ville bøye seg for de nye reglene. Nå viser det seg at regelbryterne kan vente seg kraftige bøter og fengselsstraff.

«Folk som ikke kan presentere et gyldig coronapass, risikerer opptil seks måneders fengsel og en bot på opptil 100 000 kroner, i henhold til lovutkastet. Mens eiere av “institusjoner som ønsker publikum velkommen”, som ikke klarer å kontrollere kundene, risikerer fengsel i et år og 45 000 kroner i bot», skriver The Guardian.

I mellomtiden vil gratis coronavirus-testing avsluttes i september. Myndighetene gjør dette for å «oppmuntre til vaksinasjon».

Helsepersonell og aldershjemarbeidere, som ikke har blitt vaksinert innen 15. september, vil bli suspendert i en måned frem til de er vaksinert. Deretter risikerer de å få sparken.

Ifølge rapporter har 66 prosent av franskmenn fått minst en dose av vaksinen, og 53 prosent er fullvaksinert.

