Vil ha en politisk styrt avvikling av oljenæringen.

Gunn Kari Hygen (73) har i mange år jobbet i ledergruppen i leteavdelingen til Statoil, som i 2018 skiftet navn til Equinor. Hun drev med leting etter olje og gass i Norges statseide oljeselskap i 1980- og 1990-årene. Etterpå var Hygen en forkjemper for næring- og teknologiutvikling som sjef for Næringsforeningen i Trondheim og Midt-Norsk Handelskammer. Nå har hun meldt seg inn i MDG.

– Vi er et ressurssterkt land som må gå foran og vise at det er mulig å kutte utslipp. Her synes jeg at MDG er overbevisende som et norsk politisk parti som kan holde de andre i ørene, sier Hygen til Nettavisen.

– Etter over 40 år i oljebransjen og i norsk næringsliv, mener jeg at tiden er overmoden for dramatisk endring. Jeg er stolt over hva vi har oppnådd på norsk sokkel, og de som jobber i oljebransjen i dag har all grunn til å være stolte. Men jeg mener vi må stoppe oljeletingen i dag.

Avvikling

MDG krever også en politisk styr avvikling av oljenæringen innen 2035.

– Angsten for å trappe ned oljevirksomheten må ned. Oljeingeniørene er svært kompetente og klare for å ta fatt på nye oppgaver innen fornybar energi. Vi trenger en styrt avvikling, som betyr at vi må skape nye arbeidsplasser til dem som mister jobben i oljebransjen, sier den pensjonerte sivilingeniøren.

Hun er ikke bekymret for tapet av arbeidsplasser, og peker på andre bransjer som hun mener kan erstatte arbeidsplassene i oljebransjen.

– Jeg har stor tro på havvind, og auksjonene som kommer snart blir svært viktige. Jeg er redd vi er for sent ute innen solenergi, men vi er sterke på materialer og metaller. Vi trenger også en massiv satsing på havbruk. Der finnes det noen miljøutfordringer som jeg håper at næringslivet og staten sammen kan bruke teknologi og penger til å løse, sier Hygen.

