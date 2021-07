annonse

annonse

Marius von der Fehr minner mer om Patrick Bateman fra American Psycho enn om en engasjert antirasist og feminist.

Om beskyldningene mot regissør i det antirasistiske teaterstykket «Ways of Seeing», Marius von der Fehr er riktige, står vi overfor en mann som bedriver voldtekt, manipulasjon og mishandling av kvinner. Han er allerede avslørt for underslag av 890 000 kroner, dette begrunner kunstneren selv med at han lider av spillegalskap.

– Jeg møtte motstand fra kunstnere. De sa at han ikke kunne ha gjort dette fordi han er feminist, sier en av varslerne til Subjekt.

annonse

Les også: Tre av kunstnerne bak «Ways of Seeing» får millionstipend

Marius von der Fehr var regissør ved Black Box da de satte opp «Ways of Seeing», et teaterstykket der de skulle avsløre et rasistisk nettverk. Det gjorde de ved å filme hjemmene til navngitte samfunnpersoner. Det resulterte i at samboeren til justisminister Wara mistet fatningen.

«Han ville blant annet at jeg skulle være med i et kunstprosjekt hvor han skulle filme at jeg tisset», skriver en kvinne i varslet.

annonse

Kunst er helt avhengig av offentlige støtte, og de som sitter nærmest pengekranen har makt, mye makt. Skal en opp og frem så må man holde seg inne med dem. Men hva skjer om en av dem bruker sin innflytelse til å kreve ting?

Les også: En personlig tragedie som ikke frikjenner «Ways of Seeing» for ansvar

Personene som står frem sier at de er avhengig av stipender og kontakter innen sosiale nettverk i kunstmiljøet for å få jobber.

Vi kjenner igjen det samme fra andre bransjer slik som politikk, de hadde en runde med #metoo, selv en sms sendt fra en hyttetur med gutta ble overskrifter. Ja også, Trond Giske da, men han gjorde vel egentlig ikke noe ulovlig. Bare at en slik adferd er upassende i hans posisjon.

Hvis disse varslene mot Marius von der Fehr medfører riktighet, så er håndteringen en skandale. Varslerne ble skremt over motstanden de fikk.

annonse

– Vi tenkte at de ville sette pris på det, men også for å advare dem. Det som skjer rundt produksjonene til scenekunstneren er at det blir så mye bråk for de som samarbeider med ham. Det går også hardt utover dem, selv om det ikke er så nære relasjoner, forteller en, og sier at de opplevde taushet og manglende vilje:

– Fra hans nærmeste medarbeidere skjønte vi at de kjente til hele historien fra hans ståsted som gikk ut på jeg var en psykiatrisk tilfelle og at det hele var løgn. Alt ble bagatellisert.

Hun sier videre at varslene ble oppfattet som et angrep for å ødelegge og at de nektet å tro på det, fordi han var feminist.

Les også: Dysset ned alvorlige overgrep i scenekunst-miljøet

Varslet er sterk lesning. Men de ble oversett og er nå publisert i Subjekt.

– Han la meg i bakken og holdt hånden over nesen og munnen min så lenge at jeg trodde jeg skulle dø.

– Summen av alle måtene han kontrollerte meg på gjorde meg lammet.

– Han sto gjerne og ventet utenfor bygningen min, og fulgte etter meg og hindret meg i det jeg skulle gjøre.

– Jeg begynte å kutte meg selv og kaste opp for å bli tynn.

Resetts redaktør Helge Lurås var en av dem som fikk sitt hjem og hus filmet til bruk i teaterstykket Ways of Seeing.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474