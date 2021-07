annonse

Allerede på den første runde av søndagens Grand Prix i britiske Silverstone så smalt det.

Hamilton traff bakhjulet til Verstappen og nederlenderen føk rett ut av veien og inn i barrieren i 280 kilometer i timen, skriver NTB.

Verstappen måtte bryte løpet, mens Hamilton til slutt vant løpet i Silverstone, tross tidsstraffen på 10 sekunder for opptrinnet.

Hamiltons hemningsløse feiring etter seieren fikk Verstappen til å bli forbannet.

– Jeg er så klart veldig skuffet over å bli tatt ut på denne måten. Straffen hjelper oss ikke på noe vis, og den var ikke rettferdig med tanke på det farlige grepet Lewis gjorde på banen, skrev Verstappen på sin Instagram-konto. Der kritiserte han også feiringen til Hamilton som «respektløs».

Hamilton på sin side skrev følgende på Twitter:

Today is a reminder of the dangers in this sport. I send my best wishes to Max who is an incredible competitor. I’m glad to hear he is ok. I will always race hard but always fairly. My team showed grit and perseverance out there. It’s a dream to win in front of my home crowd💜🇬🇧 pic.twitter.com/3S16uFYmDZ

