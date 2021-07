annonse

Jana Sillmann er klimaforsker ved CICERO i Oslo. Hun mener at årsaken til flommen i Tyskland er klimaendringer.

Hun sier at jordsmonnet ble fuktig i mai og juni fordi det var mye nedbør disse månedene. Så kom høy varme, og det utløste kraftige nedbørmengder. Vanligvis pleier jordsmonnet å være tørt om sommeren, og kan ta til seg mye av nedbøren. Men i år endte det i flom.

Klimaeksperten forklarer hvordan været i Mellom-Europa har ført til så store ødeleggelser:

– Det er en kombinasjon av uheldige omstendigheter, først og fremst på grunn av klimaendringene. Siden lufta er så mye varmere og dermed kan holde på mye mer, tar det lengre tid før det begynner å regne. Men når det først regner, regner det masse. Det er mye mer vann i atmosfæren, sier hun til Avisa Oslo, og legger til:

– Det har vært en våt mai og juni, og jorden er våt. Den klarte å ikke holde på mer regn når tunge regnbyger kom. Bakken, som var full av vann, gjorde grunnen mer ustabil. Hadde jorden vært tørr, kunne den holdt på regnet som nå kom.

Sillmann sier at dette skyldes også klimaendringer, at en værtype ligger over et område mye lenger, noe som gjør at området blir rammet langt hardere. Hun sier at dette kan også skje i Oslo.

– Siden vi også kan ha våte vårmåneder i Oslo, er dette nok en grunn til at det kan skje her.

– Her kan det også bli flom, hvis det regner veldig mye på få timer. Våre systemer, veier, vannavløp og parkeringshus er konstruert for en bestemt mengde regn. Men på grunn av klimaendringene kan det plutselig regne mye mer enn det vi noen gang kunne sett for oss. Det er ikke våre avløpssystem designet for, eller forberedt på.

CICERO-forskeren forteller om viktigheten av å være klar over at været blir mer ekstremt, og at «klimaet daglig varmes opp».

– Det regner mer på grunn av global oppvarming. Luften er mye varmere, og kan holde mye mer vann i seg. Det tar litt lengre tid før det regner, men hvis det regner, så regner det mye.

