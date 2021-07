annonse

annonse

Forskning viser at det å oppleve ekstreme klimaendringer ikke i seg selv er nok til å skape en folkebevegelse for radikal klimapolitikk.

– Avisforsidene blir sjelden ryddet for å gi plass til klimanyheter med kriseinnpakning, der konkrete værforandringer blir koplet til de sosiale krisene som har begynt å oppstå, skriver FAFO-forsker Olav Elgvin i Klassekampen.

– En viktig grunn til at jeg selv har tatt radikale private klimavalg – å slutte å fly, å leve uten bil og ikke å spise kjøtt – er at slike symboltunge handlinger effektivt kommuniserer til andre at krisen er over oss.

annonse

Les også: FAFO-forsker vil gjenreise multikulturalismen i Norge



Elgvin skriver at for en del klimaaktivister er det nettopp denne type reaksjoner man har håpet på. Når klimaendringene blir tydelige nok, vil folk endelig skjønne alvoret, har man tenkt. Og forskningen tyder ganske riktig på at ekstremvarme fører til at flere kan bli bekymret for klimaendringene.

– Samtidig viser også mye forskning at det å oppleve ekstreme klimaendringer ikke i seg selv er nok til å skape en folkebevegelse for radikal klimapolitikk. Vi mennesker har nemlig en forbausende evne til å venne oss til det meste, sier han, og trekker en sammenlikning:

annonse

– Samme mønster kan man også se i mer ekstreme situasjoner. Forskere som har gjort feltarbeid i krigssoner forteller ofte at slike områder gjerne er preget av en bemerkelsesverdig normalitet.

Les også: Norske MSM-journalister lider av «islamofobi», hevder FAFO-forsker

Han skriver at på klimaområdet finnes det lite som gir mening til de daglige opplevelsene våre.

– Ja, de fleste har skjønt at klimaendringene er en realitet. Likevel er det bare et fåtall som virkelig er redde. Avisforsidene blir sjelden ryddet for å gi plass til klimanyheter med kriseinnpakning, der konkrete værforandringer blir koplet til de sosiale krisene som har begynt å oppstå.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474