annonse

annonse

John Olav Egeland skriver i en kommentar i Dagbladet følgende:

«Anders Behring Breivik var en ensom ulv, men han kom fra en flokk. Nå er han bare ensom, men flokken er stadig en trussel.»

Flokken?

annonse

Hva slags flokk er det Egeland snakker om her?

Det hele avsløres litt lenger ned i artikkelen hvor vi kan lese hvem Egeland tenker på når han sier at «I Vest-Europa tok populistiske og høyreradikale partier tydelig avstand fra terroren. Ikke minst Fremskrittspartiet.»

Det hele kommer i de neste setningene.

annonse

«Samtidig finnes det her en politisk glideskala. Det er liten støtte til drapene på barn og ungdom, men mer forståelse for Breiviks motiver i forhold til islam og innvandring.»

Egeland skriver faktisk helt utilslørt at politikere og sympatisører av Fremskrittspartiet har «forståelse» for terroristens motiver i forhold til islam og innvandring. Det er så man ikke tror hva man leser.

Egeland mer enn antyder sågar at det finnes de som faktisk støtter drapene som ble begått i partiet også.

Hva skal man egentlig si til noe sånt?

Det er så virkelighetsfjernt, ondskapsfullt og splittende som det er mulig å få blitt. Jeg kjenner personlig mange i Frp, og ikke en eneste av dem har uttrykt noe som helst annet enn den aller største avsky overfor Breivik og det han gjorde.

Det er så avgjort fryktelig provoserende å bli satt i en bås som Breivik-sympatisør fordi man ønsker en restriktiv innvandringspolitikk, eller er kritisk til islam.

annonse

Man kan vel faktisk gå så langt som å si at det burde være straffbart å skrive noe sånt uten det minste fnugg av bevis for sannhetsgestalten i den uhyrlige påstanden Dagbladets kommentator kommer med.

Dette er utelukkende motbydelig av Egeland, og han burde komme med en uforbeholden unnskyldning til alle respektable og lovlydige mennesker som finnes i Frp.

I dagens samfunn er det altså lov å komme med slike groteske beskyldninger så lenge en selv er på den politisk korrekte og woke-siden. Alle andre derimot.

I Aftenposten kan vi lese om sogneprest Mikael Bruun som fikk skarp kritikk og regelrett hets på sosiale medier for å forsvare retten til å være motstander av kvinnelige prester. Det gikk så langt at det sågar ble en belastning for hans hustru.

Selvsagt ble det brukt mot presten at han er hvit. Det er en gjenganger på samme måte som man bruker Breivik-kortet. Hvis noen på PK-siden faktisk tror at de er med på å skape et varmere og mer inkluderende samfunn med sin oppførsel, så kan man ikke si annet enn at lyspæra har gått for lengst.

Det utrolige er jo at Egeland og hans likesinnede faktisk tror at de er ytringsfrihetens fremste talerør. Men det gjelder som vi vet kun for egne politisk korrekte ytringer.

Slike beskyldninger og sammenligninger er faktisk det som er den virkelige trusselen i dag. Det finnes selvsagt noen forskrudde individer som støtter Breivik, men vi ser ikke mye til Egeland når tusenvis, ja millioner av muslimer støtter henrettelser av noen satiretegnere.

Da er det alltid mentalt forvirrede enkeltpersoner det er snakk om som ingen støtter. Men Breivik og Brenton Tarrant, som sto bak terrorangrepet i Christchurch i New Zealand i 2019 der 51 mennesker i to moskeer ble drept, da er det derimot tydeligvis tilregnelige personer vi har med å gjøre som i tillegg har en massiv høyreekstremistisk tilhengerskare.

Hvor mye lenger inn i tåkeheimen er det mulig å komme?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474