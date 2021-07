annonse

Lan Marie Berg fra MDG mener vi kan sikre oss konkurransefortrinn i utviklingen av en rekke grønne løsninger, enten det er havvindsatsning, grønn skipsfart eller resirkulering.

Den tidligere byråden i Oslo svarer CEO for M Vest Energy, Jonny Hesthammer, som kritiserte MDG,

Hesthammer skrev at klimautfordringene løses best med realisme, ikke drømmer. Men Berg vil han en forklaring på hvorfor hun og MDG «drømmer» og er «urealistiske» – når de tar til orde for en mer ambisiøs klimapolitikk og gradvis utfasing av norsk oljeproduksjon.

– Men det er Hesthammer som lager sin egen drømmeverden, skriver MDG-Lan i Dagsavisen.

Hesthammer skriver at Berg er tydelig frustrert over innsatsen til Norge, og forklarer hva som må til for å skape en ny, grønn og trygg framtid.

– På veien fordreier hun fakta og tyr til konspirasjonsteorier for å overbevise leserne, skriver Jonny Hesthammer i Dagsavisen, og legger til:

– Berg har svært dårlig tid, og for å understreke hastverket refererer hun til den siste rapporten fra Det internasjonale energibyrået, IEA. Hun hevder de sier at leting etter mer olje og gass må stanse i 2021 hvis vi skal nå Parisavtalen. Det er feil.

Hesthammer skriver at IEA har laget ett scenario for å illustrere hva som kreves for å nå nullutslippsmålet. I dette ene scenarioet trenger ikke verden lete etter mer olje og gass fordi det allerede er funnet nok. Han har også omtalt IEA-rapporten «Net Zero by 2050», og sier at den viser at nullutslipp er fantasi, og at de som referere til rapporten ikke har lest den.

– Den unisone og servile aksepten av IEA-rapportens foreslåtte veikart viser at hverken politikere, miljøvernorganisasjoner eller journalister har satt seg inn i premissene, skriver Jonny Hesthammer og Halfdan Carstens i Finansavisen, og legger til:

– Her får vi forklart hva som må til for å nå nullutslippsmålet innen 2050. Det blir svært dyrt, ekstremt vanskelig, og får alvorlige konsekvenser både for klodens natur og oss mennesker. I teorien skal det være mulig, ifølge IEA.

Men Lan Marie Berg er uenig med Hesthammer:

– Vi skjønner at det er fristende å kritisere løsningsforslag for ikke å være perfekte, heller enn å presentere alternativer selv. Slik unnfallenhet er imidlertid ikke en luksus vi i MDG unner oss, når verden stadig styrer mot katastrofale klimaendringer, svarer hun i Dagsavisen

Berg skriver videre at vi forvalter verdens største enkeltstående aksjefond, og det gjør Norge godt egnet til å ta internasjonalt lederskap.

– Spiller vi kortene våre riktig, kan vi sikre oss konkurransefortrinn i utviklingen av en rekke grønne løsninger, enten det er havvindsatsning, grønn skipsfart eller resirkulering. At vi heller satser på at verden i flere tiår til vil fortsette å etterspørre det produktet som skaper klimakrise, er dårlig nytt både for norsk næringsliv og generasjonen som kommer etter oss.

