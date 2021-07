annonse

annonse

Mímir Kristjánsson har røtter på Island, hvor de har gått ned til firedagers uke og opplevd at effektiviteten har gått opp. Nå vil han innføre det i Norge.

– Det store spørsmålet i norsk politikk må ikke være hvordan vi kan tyne de som allerede jobber mest mulig, men hvordan vi kan få flere i jobb. En løsning er å dele på arbeidet, skriver han i NRK Ytring, og ser gode fordeler:

– Hvis vi går ned til seks timers normalarbeidsdag, eller firedagersuke, slik de har prøvd ut på Island, kan vi flytte hundretusener inn i arbeidslivet.

annonse

Kristjánsson ser også for seg at det kan være bra for mange av de som i dag sliter seg ut før pensjonsalder i tunge fysiske yrker innenfor industri eller velferd.

Les også: Finansminister Jan Tore Sanner om kortere arbeidstid: – Glem det!

– I andre virksomheter vil redusert arbeidstid bety økt bemanning og flere ledige jobber til de som i dag ikke finner en vei inn i arbeidslivet. Gratis er det selvfølgelig ikke, men det er mye dyrere for samfunnet å ha alle disse menneskene på trygd.

annonse

Stortingskandidaten for Rødt i Rogaland sier at redusert arbeidstid også er et spørsmål om hva vi skal bruke rikdommen vår på. Det private forbruket i Norge har økt med 50 prosent siden 2000, og han mener at vi ikke var spesielt fattige den gang heller.

– Men finnes det ikke noen øvre grense for hvor mye mer vi kan forbruke? Er virkelig tre hytter så mye bedre enn to hvis du uansett ikke har tid til å reise på noen av dem? spør han, og gir sitt svar:

– En annen vei å gå er å ta ut mer av produktivitetsveksten gjennom redusert arbeidstid framfor i kroner og øre.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474