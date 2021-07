annonse

annonse

Frp-politikeren lurte på hvorfor homofile ikke demonstrerte mot islam. Men da opplevde han personangrep.

Uttrykk som «islamofobi», «homofobi» og «fremmedfrykt» sitter løst hos de som tar til motmæle, som om de beskriver sykdom og ikke meninger, skriver Amundsen i Utrop, og legger til:

– Det er til forveksling nøyaktig samme taktikk som ble brukt mot frihetskjempende dissidenter av kommunistene under tiden med Sovjetunionen.

annonse

Les også: Per-Willy Amundsen ut mot Pride: – Ta et oppgjør med islam

Per-Willy Amundsen hevder FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold er målbærere av radikal kjønnsteori og jobber for ekstrem kjønnsaktivisme. Men sier Amundsen det blir han angrepet.

– Det er imidlertid en stor forskjell mellom å feire kjærligheten og at alle mennesker må få elske dem de vil, og å gå med på den til dels ekstreme kjønnsaktivismen som blant annet foreningen FRI aktivt jobber for, skriver han, og er kritisk:

annonse

– Dersom man lytter til foreningen FRI sitt budskap og tar dem på alvor, handler det om langt mer enn frihet for den enkelte. De er målbærere av radikal kjønnsteori. FRI vil innføre flere kjønn og de arbeider aktivt for at barn skal kunne endre kjønn ved hjelp av kirurgi og hormonell behandling.

Amundsen sier at barn fra 12 år blir gitt pubertetsblokkere og hormoner for at de skal kunne gis såkalt kjønnskorrigerende kirurgi på sikt.

Les også: Per-Willy Amundsen er lei sosialister og journalister

– Dette har aldri blitt debattert i samfunnet, men vi tillater altså at prepubertale barn skal få bestemme og endre sitt kjønn. Det er i grunnen komplett absurd, all den tid vi har en seksuell lavalder på 16 år som sier at yngre barn ikke er samtykkekompetente i seksuelle relasjoner.

Han skriver videre at det må være rom for skepsis og kritikk, uten at det automatisk skal bli stemplet med «homofobi», «islamofobi» eller andre psykiatriske diagnoser.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse