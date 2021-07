annonse

Truseprotestene sprer seg.

Nå er det Norges Volleyballforbund som også vil at kvinnelige spillere skal få spille i valgfrie klær.

Mandag ble Norges Håndballforbund bøtelagt for at kvinnelandslaget i beachhåndball benyttet tights, og ikke bikinitruser, under bronsefinalen i EM nylig. Bekledningen var et brudd på gjeldende regler, skriver NTB.

I regelverket til Det internasjonale håndballforbundet (IHF) står det at kvinnenes uniform er truser og bikinioverdel. Landslagene for menn slipper truser og kan spille i singlet og shorts, påpeker det norske nyhetsbyrået.

– Jeg synes at dette er et gufs fra fortiden. Det burde ikke være sånn i 2021 at dette er et tema en gang, sier volleyballpresident Eirik Sørdahl til NTB om «bikinipåbudet».

Ingen kobling

For sandvolleyballspillerne ble påbudet opphevet av Det internasjonale volleyforbundet (FIVB) allerede i 2012. Kvinnelige utøvere har siden den gang kunnet velge om de vil spille i bikinitruse, tights eller shorts.

Likevel peker forbundsledelsen i Norge på at endringen ikke har gitt utøverne «opplevd full valgfrihet». Det henger sammen med at valgfriheten i regelverket er koblet til formuleringen «kulturelle eller religiøse årsaker».

Nå vil volleyballforbundet ta grep for at landslagsutøverne skal få en valgfrihet som ikke har noen kobling til årsak.

– Jeg synes tiden er overmoden for å ta bort formuleringen knyttet til religion og kultur. FIVB kan si at alt er greit hos oss fordi det står valgfrihet, men hvis ikke utøverne opplever det ut fra at de må dekke seg bak et religiøst og kulturelt spørsmål, er det i realiteten ikke full valgfrihet, sier president Sørdahl.

