En tenåring skal ha utsatt to barn for alvorlige seksuelle overgrep på toalettet ved Kadettangen badeplass i Bærum.

Resett erfarer at to svært unge barn ble voldtatt på et av toalettene på Kadettangen badeplass i Bærum 2. eller 3. juli. Det opplyser en troverdig kilde.

En gutt på 13 år av afrikansk herkomst skal ha forgrepet seg på det groveste overfor to tsjetsjenske ni år gamle gutter, ifølge Resetts kilde.

Hevn

Barna skal etter hendelsen ha blitt kjørt til voldtektsmottaket i Bærum kommune for ytterligere undersøkelser.

Ifølge Resetts kilde skal det være frykt for at ofrenes tsjetsjenske foreldrene vil ta hevn mot gjerningsmannen.

Bekrefter etterforskning

Resett har kontaktet Oslo politidistrikt for å få en bekreftelse på forholdene. Etter å ha blitt forelagt Resetts opplysninger, har fungerende seksjonsleder Linn Rosenlund ved etterforskningsseksjonen i Oslo politidistrikt følgende kommentar:

– Vi kan bekrefte at vi har en sak under etterforskning, hvor det er mistanke om seksuelle overgrep, og hvor de involverte er barn under 15 år.

– Utover det ønsker vi ikke å kommentere denne saken ytterligere.

