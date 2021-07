annonse

Denne sommeren har vi hatt ekstremregn, flom og død i Tyskland, skogbranner på nye herjinger i California, den infernalske og vilt unormale hetebølgen i det vestlige Canada.

Likevel omtaler værmeldingen sol som «fint», «strålende» og «pent».

– Men er det værtjenestens oppgave å knesette en tolkning av været som ligner klimafornektelse? spør kommentator Asle Finnseth i Vårt Land, og legger til:

– Mønsteret tegner seg nesten tydeligere enn jeg hadde trodd. Vi skal liksom ikke være i tvil om hva vi bør føle: Sol og varme frembæres med adjektiver som «bra», «fint», «strålende» og «pent». Mens regn og dalende temperaturer omgis av et underforstått huff.

Finnseth skriver at premisset går igjen i mimikk, stemmeleie og retoriske grep. Terje Alsvik Walløe (NRK) fastslår at det i «Trøndelag har vært en strålende dag …». Men – og nå kommer det et lett beklagende drag over fremføringen – det var altså dette lavtrykket øst for Island, og det kan gi regn.

– Er ikke kjernen i værvarslingens samfunnsoppdrag å skaffe oss nøkterne, vitenskapelig velfunderte prognoser for været vi har i vente? Må værmelderne behandle oss som om Norge besto av fem millioner turister på uavlatelig sommerferie?

Men kommentatoren i Vårt Land mener videre at det er ingen grunn til å tro at det skorter på klimabevissthet hos meteorologene.

