Det har blitt publisert et svært omfattende antall artikler, intervjuer og øyenvitneskildringer til den grusomme terroren 22. juli. Og flere blir det vel. Det er selvsagt forståelig, nødvendig og veldig viktig for de overlevendes opplevelse av samfunnets omsorg for dem.

Men etter å ha lest et stort antall av det publiserte, sitter jeg med et spørsmål: Hvorfor føler så mange politiske kommentatorer at det de etterlatte og samfunnet ellers trenger nå, er nærmest massive anklager mot alt og alle for svik og likegyldighet, og å at samfunnet hat overlatt ofrene helt til seg selv uten overhode å bry seg om dem?

Det hittil verste eksempelet jeg har lest må være en kommentar i Nordlys, som ikke kan karakteriseres som annet enn en flom av hets og grove anklager mot alt og alle. Ja, til og med samfunnets fastleger blir trukket ned og omtalt som «slitne» og representerer åpenbart et elendig tilbud til de overlevende og etterlatte. Dette er altså helt vanlige leger som alle vi andre må ta til takke med. Men for terrorofre fra AUF duger de visst ikke.

Alt er galt i følge Nordlys-skribenten. Sviket er bunnløst og det finnes ikke grenser for hvordan det norske samfunnet har møtt de overlevende med nærmest en total likegyldighet. Ja, ikke bare det – skal vi tro forfatteren, møtes de overlevende med massiv hets og et massivt hat i sosiale medier.

Og omtrent samtlige artikkelforfattere jeg har lest, synes skjønt enige om at Norge er blitt et langt mer rasistisk og hatefullt samfunn på disse ti årene. Hva slags grunnlag de har for å påstå dette, forteller ingen. Det slås bare fast helt uten videre.

Alt blir altså verre, rasismen og hatet flyter fritt og mange skulle egentlig ønsket at langt flere AUF’ere burde vært skutt, skal vi tro disse journalistene.

Dersom dette er riktig, hvorfor anmeldes ikke slike grusomme ytringer i stort omfang? De synes jo opplagt å være lovstridige og kriminelle? Jeg har ærlig talt ikke hørt om en eneste politianmeldelse. Hvorfor? Det er ikke til å fatte. Om da ikke hele saken er fullstendig overdrevet. I såfall undres man virkelig over hvorfor det skrives så mye om dette massive hatet mot AUF.

Man kunne kanskje anta at disse MSM-journalistene tror at det vil vekke sympati blant den vanlige mann og kvinne for ofrene for terroren. Men er det virkelig rimelig å tro at man vekker sympati for de overlevende ved å nærmest velte seg i anklager mot samfunnet vårt? Vil folk flest føle mer omtanke og omsorg for ofrene ved til stadighet å måtte høre om sviket fra slitne fastleger, likegyldig psykiatri, politikere som rømmer fra ansvaret, ja, egentlig har vi visst alle sviktet!

Har noen tenkt over at alle disse anklagene faktisk virker mot sin hensikt? Kan det faktisk hende at folk flest blir litt lei av svartmalingen og anklagene?

Det er da ikke helsevesenet, våre politikere eller vi avislesere som bærer ansvaret for terroren? Vi føler tvert i mot den aller største medfølelse med og sorg over alle de rammedes lidelser, og jeg er sikker på at samtlige som har vært involvert i arbeidet med å hjelpe og støtte ofrene i ettertid har gjort alt hva de kan for å lindre smertene til ofrene.

Men selv ikke leger, psykologer, sykepleiere eller andre hjelpearbeidere kan utrette mirakler. At traumatiserte ofre lider psykisk ti år etter hendelsene, er selvsagt ikke et bevis på at noen har sviktet.

Og så har vi denne evig tilbakevendende anklagen om det manglende politiske oppgjøret med det ideologiske grunnlaget som ledet frem til massemordet. Man kan jo spørre om hvilken politisk ideologi som inneholder oppfordring til massemord? Svaret er vel åpenbart: INGEN norske politiske retninger støtter massemord! Likevel klarer de politiske kommentatorene å omtale dette såpass ullent at det åpner for å inkludere helt vanlige innvandringskritiske mennesker i dette såkalte grunnlaget for bestialske massemord.

Det er særdeles tendensiøst og ufint å mere enn antyde at FRP-medlemmer i det stille støtter ABB ideologisk, og dermed antyde at de også innerst inne støttet drapene på barn. Og jeg spør igjen: Skaper det sympati og medfølelse med ofrene når helt vanlige folk som tilfeldigvis er mot innvandring må tåle å høre at de i det stille kanskje støtter massedrap på barn og ungdommer? Jeg vil tro, tvert i mot. Folk blir heller opprørte og sinte. Det er fryktelig stygge anklager!!

Det aller styggeste jeg har opplevd av grove anklager, var dog hatet mot Sylvi Listhaug etter at hun la ut en kommentar til en pågående sak på sin FB-side. Meldingen var tydelig merket med at det gjalt en spesiell sak, likevel valgte Listhaugs motstandere å konstruere opp en forbindelse til Utøya-ofrene som ikke fantes. Og mediene eksploderte nærmest i hatefulle kommentarer mot Listhaug.

«Listhaug pisser på Utøya-ofrene», sa daværende AUF-leder, og både Knut Hareide og Jonas Gahr Støre holdt noen av de styggeste politiske talene jeg har hørt i Norge. De påsto at Listhaug av ren ondskap ønsket å ramme Utøya-ofrene som fra før av led vondt etter terroren. Hun ønsket av ren ondskap å påføre lidelse, var det utilslørte budskapet.

Kan man kanskje tenke seg at slike stygge påstander mot Sylvi Listhaug i siste ende kunne tenkes å trigge hennes tilhengere og gjøre dem rasende? Jeg forsvarer selvsagt ikke noen former for hets verken mot Listhaug eller mot AUF-ere, men spør gjerne igjen: De som kommer med de groveste spekulasjonene om at andre har skylden for massedrap eller som bevisst ønsker å «pisse» på folk som fra før av lider, tjener de egentlig ofrenes og de etterlattes interesser?

Jeg har stor forståelse for at ofrene for den brutale og hjerteløse terroren får stor omtale i våre medier i disse dager. Det er selvsagt viktig for deres helbredelsesprosess at de opplever at samfunnet ikke har glemt dem, men at vi har dem i våre tanker og fremdeles ønsker å ha omsorg og omtanke for dem. De ble rammet av den verste ondskap som har rammet noen nordmann etter andre verdenskrig.

Jeg skulle bare så inderlig ønske at MSM ville slutte å misbruke ofrenes lidelser til å fylle sine aviser med grove anklager mot vårt samfunn, vårt helsevesen og vår evne til å hjelpe ofrene, samt stygge og sjofle spekulasjoner om at visse mennesker innerst inne støtter massedrapene og faktisk er medskyldige i at 77 barn og unge ble regelrett slaktet av en gal mann. HAN var den eneste skyldige! Og de som nå misbruker 10 årsdagen med å tildele andre skyld, burde stagge seg selv og innse at de selv bidrar med å spre hat i vårt samfunn!

