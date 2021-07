annonse

«Det var aldri vår intensjon, men når det ble resultatet så vil vi i dag si at vi beklager at det ble slik», skriver Dagens Næringsliv.

Sjefredaktør og administrerende direktør i DN, Amund Djuve, sier beklagelsen kommer nå fordi debatten ikke har vært tatt opp før, skriver Medier24.

– Det er nå debatten kom og det er nå denne lederen har blitt problematisert, svarer Djuve.

De siste ukene har flere overlevende etter terrorangrepet 22. juli kritisert mediene for å gjøre debattklimaet vanskeligere for de overlevende.

Det er særlig setningen «så lenge ofrene ytrer seg i det offentlige rom, har de også et ansvar», som DN nå beklager.

«Denne setningen ser ikke bra ut i ettertid. Vi forstår at den kan ha medvirket til å gjøre det vanskeligere for overlevende å ytre seg. Det var aldri vår intensjon, men når det ble resultatet så vil vi i dag si at vi beklager at det ble slik», skriver DN.

Avisen skriver nå at alle som ble direkte rammet av terroren skal ha full rett til å ytre seg uten at det pålegges spesielt ansvar.

