En av de to fengselsbetjentene som ble tatt som gissel i Hällby-fengselet i Sverige, er sluppet fri, melder den svenske statskanalen SVT.

To fengselsbetjenter ble tatt som gisler av to drapsdømte innsatte i høysikkerhetsfengselet i 12.30-tiden onsdag. Straks før klokken 19.30 melder SVT at en av de to er sluppet fri.

Den ene av de to fengselsbetjentene ble sluppet fri etter at 20 pizzaer ble levert til fengselet, noe som skal ha vært et krav fra gisseltakerne for å slippe løs en av betjentene.

