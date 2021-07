annonse

Visepresident Kamala Harris vil ha fortgang på vaksineringen.

Harris talte til en forsamling i byen Detroit før helgen der hun siterte Bibelen mens hun oppfordrer amerikanerne til å motta en vaksine for COVID-19.

– Jeg tror å vaksinere seg er selve essensen av det Bibelen forteller oss når den sier kjærlighet til din neste. Ikke sant? For det vi vet er. Kan man spørre: “Hvem er nabo?” Er det personen som bor til venstre for meg, bor til høyre for meg? Jeg kjenner dem, kan låne en kopp sukker. Ikke sant? Men det vi vet det betyr er når vi snakker om kjærlighet til din neste.

Vaksinering har skapt stor splittelse blant folket.

I flere store byer ove hele verden har tusenvis av mennesker tatt til gatene for å protestere mot det de mener er tvangvaksinering.

I Norge skrev MDG-politiker Susanne Heart et innlegg på Facebook for noen uker siden der hun ba Regjeringen om å sette vaksineringen på pause.

– Er regjeringen klar over det spesielle ansvaret som ligger hos myndighetene gjennom å aktivt påføre friske mennesker potensielle skader og potensiell død gjennom massevaksinering? Er regjeringen klar over at et slikt ansvar veier mye tyngre enn død og skader som skjer ved naturlig sykdom og pandemi? Er regjeringen klar over at det for ettertiden kan ses på som et svik mot befolkningen hvis det skulle vise seg at vaksinene faktisk ødelegger flere liv enn Covid19-sykdom ville gjort?, het det i brevet hun sendte til Regjeringen.

Heart fikk kritikk for brevet av sine egne partifeller og Miljøpartiet De Grønne tok avstand fra hennes uttalelser på Facebook.

