Sentrale deler av Kina er rammet av flom.

Minst 16 personer har mistet livet og 200.000 personer er evakuert.

Flomvann har oversvømt T-banetunneler i Zhengzhou, noe som kostet tolv personer livet, melder NTB.

Statlige medier og øyenvitner i sosiale medier meldte tidlig onsdag morgen om at hundrevis av passasjerer satt innesperret på tog og i tunnelene. Videoopptak viser at vannet når opp til skuldrene deres.

Zhengzhou, China. Think your commute is bad?

Try getting stuck in a flooded subway train. pic.twitter.com/gE3neHRwhv — ian bremmer (@ianbremmer) July 20, 2021

– Denne type regnvær finner vanligvis sted én gang hvert 100. år. Situasjonen er dyster, heter det i en pressemelding fra flomkontrollberedskapsmyndigheten i Zhengzhou.

Byen har 9 millioner innbyggere.

– Noen demninger har gått over sine bredder og forårsaket alvorlige skader, tap av liv og ødeleggelser på eiendom. Flomsituasjonen er svært alvorlig, sier president Xi Jinping til statlige medier.

Bildene under er fra universitetet i Zhenzhou.

East gate of Zhenzhou University. pic.twitter.com/R3WFr3gE4J — CBRNer (@CBRNeReviews) July 20, 2021

Presidenten mener at situasjonen i øyeblikket er på et kritisk punkt.

Tirsdag advarte hæren om at en demning står i fare for å kollapse i storbyen Luoyang, som har 7 millioner innbyggere og som ligger vest for Zhengzhou.

NOW – Severe floods hit #Zhengzhou, the capital of Henan province, in central China. Streets flooded, people are trapped in the subway, their homes, and vehicles.pic.twitter.com/5yYC0lmZk3 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 20, 2021

