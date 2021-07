annonse

De foreslåtte tiltakene som skal stoppe trakassering mot stortingsrepresentantene er ikke nok.

Det sier representanter for de to partiene, skriver NRK.

– Vi krever mer enn gode intensjoner dersom vi skal klare å stanse hets, sier, Josefine Gjerde, andrekandidat i MDG i Hordaland.

MDG ønsker mer ressurser til politiet, at internettplattformene skal stilles ansvarlig for det som publiseres, og at PST skal få mandat til å gi beskyttelse for spesielt utsatte politikere og profilerte debattanter.

Lars Haltbrekken (SV) støtter forslaget og sier at de vil komme med enda mer når debatten kommer på Stortinget.

I en undersøkelse fra 2019 så kom det frem at én av seks stortingsrepresentanter opplevde mobbing og trakassering. Som et tiltak mot dette la stortingspresident Tone Trøen (H) fem en rekke forslag til hva som kunne gjøres.

En ny veileder for representantene, en undersøkelse hvert annet år og en ekstern varslingskanal, er blant forslagene som er foreslått.

