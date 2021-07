annonse

Tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Sigurd Grytten, og hans søster, Silje Grytten, som var daværende politisk rådgiver i Arbeiderpartiet, mener Stavrum må beklage den nå ni år gamle artikkelen.

Artikkelen omhandler Eskil Pedersens flukt fra Utøya den skjebnesvangre dagen i 2011 og søskenparet mener Stavrum nå må beklage det han skrev, skriver Medier24.

Det er blant annet journalist Roy Ervin Solstad som har konkretisert kritikken mot Stavrum. Han mener Stavrums kommentar Hull på verkebyllen MS Thorbjørn fra 2012 er problematisk for måten den pekte på Auf-leder Eskil Pedersens flukt fra Utøya. Solstad skriver følgende på Facebook i en kommentar.

1. Du kaller Eskil Pedersens flukt for en verkebyll. En verkebyll er sjeldent noe positivt, så allerede i tittelen legger du et premiss om at du er kritisk til at Pedersen forlot øya.

2. Så forteller du at 22. juli-kommisjoneldskal se på stålferja sine bevegelser. Siden dette ikke forklares noe mer, er det naturlig å lese det avsnittet som om 22. juli-kommisjonen også er kritisk til at Pedersen & de andre AUFerne flyktet, siden det er det premisset du har åpnet kommentaren med. Mulig det ikke er intensjonen, men for mottakeren (leseren) er det en naturlig konklusjon.

– Si unnskyld

– Uansett hvilken intensjon han måtte ha, så har den teksten såret mange. Ti år etter terrorhandlingene burde han innsett det, tatt ansvar og sagt unnskyld for den teksten, sier Silje Grytten om Stavrum.

Hun mener at Stavrum bør være seg sitt ansvar bevisst som redaktør og skjønne at det han skrev oppfattes som regelrett kritikk av at Eskil Pedersen ble med MS Thorbjørn.

– Det er vanskelig å tolke det på andre måter enn at han mener det var galt å dra på den måten, og mener at kritikken om det var legitim. Hvis han ikke har ment det på denne måten, burde det være en smal sak å rette opp inntrykket og beklage.

Stavrum selv kjenner seg ikke igjen i kritikken.

– Jeg har verken ment, skrevet eller insinuert det Silje Grytten hevder. Og hadde jeg ment noe annet, ville jeg skrevet noe annet, skriver Stavrum til Medier24.

Det synes ikke Grytten er god nok forklaring.

– Hvis det stemmer at han blir misforstått, så burde han bruke denne anledningen til å rette opp inntrykket og beklage, mener hun.

– Jeg er enig med Silje Grytten i at ingen har rett til å kritisere noen for å flykte fra en terrorist, og spesielt ikke oss som satt langt unna begivenhetene. Men det er et journalistisk ansvar å undersøke hva som skjedde, selv om temaet var ømtålig, skriver Stavrum og legger til:

– Jeg forstår ikke Silje Gryttens hensikt med å lese ting inn i teksten som ikke står der.

