annonse

annonse

Ap-leder Jonas Gahr Støre trekker opp grenser for akseptabel retorikk.

Torsdag er det ti år siden terrorangrepene 22. juli, og Støre mener det er blitt mer vanlig med høyreekstreme meninger i Norge. Han mener også at det går en linje fra drapet på Benjamin Hermansen i 2001, via 22. juli, til drapet og angrepet på moskeen i Bærum i 2019. I tillegg peker han på det han mener er en normalisering av ekstremistisk tankegods.

– Det er et faretegn når ord som snikislamisering, korstog mot islam og kulturrevolusjon kommer inn i dagligtalen. Det er lov innenfor ytringsfriheten, men det er også lov og burde være et ansvar å ta til orde mot det, sier Støre til Aftenposten.

annonse

– Men det er innenfor ytringsfriheten å mene at det skal være null innvandring. Men det som ikke er greit, er ekstremistiske meninger og propaganda som dehumaniserer andre mennesker, sier Ap-lederen.

Vil ha oppgjør

Nå mener han at høyresiden, deriblant Frp, har et ansvar for å ta oppgjør med ekstreme holdninger i sitt bakland.

annonse

– Vi på den demokratiske venstresiden hadde et ansvar for å stå mot det som i sin tid utgjorde en venstreradikal terrorfare. Det gjorde oss ikke til medskyldige, men vi hadde et ansvar for å si fra i miljøer hvor folk ville lytte. Jeg forventer at partiene på høyresiden snakker på en måte som gjør at deres bakland hører det budskapet, sier Støre.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474