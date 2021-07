annonse

Nå starter noen unge kirkerådsmedlemmer et nettverk for unge med et konservativt ståsted.

De tre kirkegjengerne Therese Egebakken (23), Jon Olav Meling Kvamsøe (24) og Håkon Kolstad Varhaug (25) har startet gruppen «Unge konservative i Den norske kirke» på Facebook, skriver Vårt Land.

– Forhåpentligvis blir nettverket det fellesskapet unge har savnet, slik at de ikke føler at de må ha de korrekte meningene og holdningene for å passe inn i kirken eller kirkepolitikken, forteller Therese Egebakken, som også sitter i Kirkerådet.

– Det er ikke til å legge skjul på at man kan føle seg alene med konservative holdninger i kirken, spesielt som ung, sier hun.

Egebakken kjenner få på sin egen alder som også er konservative.

– Jeg har mange venner i min generasjon i DNK, men få med samme ståsted – spesielt blant jenter. Å se at det finnes likesinnede i Bodø, og at vi har et trygt sted å dele tanker og spørsmål og meninger, er viktig, sier hun.

Egebakken mener at det er plass til konservative i DNK.

– Vi vet at flere som bruker merkelappen konservativ velger å ha sitt åndelige liv i et annet trossamfunn i Den norske kirke. For mange handler det om den den tydelig liberale trenden blant unge i kirken.

Kirkerådsmedlemmet kan fortelle om redsel for å ytre sine meninger offentlig blant de konservative i DNK og hun mener også at opprettelse av denne gruppen ikke vil virke splittende.

– Det korte svaret er nei. Hvis utgangspunktet var jevnere mellom de to synene, ville jeg kanskje tenkt annerledes om det. Mitt inntrykk fra ungdomsverdenen i DNK er at dersom man har en konservativ tilnærming, så skal det mye til å si det høyt. Jeg har fått flere tilbakemeldinger fra folk som ikke en gang tør å vise støtte til det jeg har ytret om Pride, for eksempel, sier Egebakken.

