Friidrettstrener Leif Olav Alnes melder om at hans elever er ved godt mot og i rute på precampen foran OL i Tokyo og mener de har knekt tidssonekoden.

Alnes trener Amalie Iuel og superstjernen Karsten Warholm, og teamet er på plass i Fukuoka vest i Japan, der mange av de norske OL-utøverne forbereder seg og tilpasser seg den uvante tidssonen.

Nettopp det at Japan ligger sju timer foran Norge, er noe som må tas hensyn til de første dagene.

– Hittil har vi klart oss med ikke å sove på dagen, og det tror jeg er ganske lurt. Vi har vært på trening, og så gjelder det å holde de andre i syne, slik at du ikke legger deg ned. Da er det fort gjort å ta seg en blund, sier Alnes.

Utøverne har vært gjennom en lang reise til OL-landet og en rekke virusrelaterte poster ved ankomst på flyplassen, men alt ser bra ut så langt.

– Det har gått fint. Vi er godt isolert og har god mat, godt vær og godt humør. Det ser lovende ut, sier Alnes og legger til:

– Vi har forberedt oss så godt som vi har kunnet, og det har ikke gått så kjempegalt hittil i år. Så det er ikke noen grunn til å lage store problemer av situasjonen vi står i, sier treneren til mannen som nylig satte verdensrekord på 400 meter hekk.

Unngått reiser

Karsten Warholm har omtrent ikke konkurrert utenfor den europeiske tidssonen tidligere. Det gjør at OL i Tokyo blir noe nytt for ham.

– Vi har forsøkt å få ham raskt inn i sonen. Dette har ofte blitt framstilt som et stort problem. Jeg har tenkt at det er bedre å gå for løsninger, og vi har forsøkt å hjelpe hverandre. Vi har vært mye i stående stilling. Det er når du legger deg at problemene dukker opp i fullt monn. Hittil har vi klart å ikke sove om dagen, sa Alnes.

Han forteller at de har brukt tid på trening. De har sørget for å ikke slippe hverandre ut av syne. Det har også blitt tid på solsenga for å venne seg ekstra godt til varmen.

En liten glipp

Warholm selv sier at han har taklet tidssoneutfordringen ganske bra uten for mye finurligheter og spesialtiltak.

– Jeg er ikke veldig erfaren i dette, og jeg merker at det er en grunn til at jeg har holdt meg unna det. Men det har gått rimelig greit. Vi landet i Tokyo om morgenen lokal tid, og grunnen til at vi er her på precamp er at vi skal komme oss kjapt inn i tidssonen, sa Warholm.

Warholm sier at han har snakket med andre som har vært igjennom det.

– Vi er i ferd med å komme inn i det, og jeg kjenner at det fungerer ganske bra for meg også. Det er bare å holde seg våken til man skal legge seg. Da går det helt fint, selv om jeg dubbet litt av tirsdag.

– Skyldig! lo Warholm.

Warholm løper første kvalifiseringsløp fredag 30. juli.

– Forskjellen var en verdensrekord

Karsten Warholm (25) avfeide kontant rivalen Rai Benjamins seneste utspill da han stilte til pressekonferanse foran OL i Tokyo onsdag.

Det knyttes store forventninger særlig til møtet mellom Warholm og Benjamin foran 400 meter hekk i Tokyo, ettersom de begge har levert knallsterke løp den siste tiden.

Benjamins 46,83 på et amerikansk uttaksstevne i Eugene ble fulgt opp av at Warholm slettet Kevin Youngs 29 år gamle verdensrekord og løp på 46,70 på Bislett.

Nylig uttalte Benjamin at det ikke er «så stor forskjell på 46,7 og 46,8» og antydet at han ikke løp på sitt aller beste under løpet i Eugene i slutten av juni.

– Forskjellen mellom 46,7 og 46,8 var en verdensrekord, da. Men han har rett i at det er veldig nær i tid, svarte Warholm på det digitale pressemøtet i Fukuoka onsdag.

– Han får sjansen til å vise seg i Tokyo, og det får jeg også. Forhåpentlig kommer vi begge til finale, og det skal bli spennende å se hvordan det går, sa den norske gullkandidaten.

Støtte

Warholms treningskamerat Amalie Iuel har gått på samme amerikanske college som Rai Benjamin.

– Jeg vil si at Karsten har en enorm evne til å prestere når det virkelig gjelder. Det har han vist flere ganger og er ubeseiret på distansen siden 2018. Han har en evne til å bevare roen og ikke la konkurrentene prege ham for mye, sa Iuel.

For ordens skyld kan vi legge til at Warholm ikke har blitt slått på 400 meter hekk siden 8. september i tsjekkiske Ostrava for snart tre år siden.

Første duell

Rai Benjamin og Karsten Warholm har ikke møtt hverandre denne sesongen. Det aller første treffet dem i mellom trenger ikke å bli før i finalen under årets OL.

De skal godt gjøres om de møtes i kvalifiseringen og i semifinalen fram til en eventuell finale.

Kvalifiseringsheatene på 400 meter går fredag 30. juli. Karsten Warholm kommer til Tokyo først tidlig kommende uke.

