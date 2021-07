annonse

Hanan Benammar er scenekunstner på Black Box og satte opp Ways of Seeing sammen med Pia Maria Roll og Marius von der Fehr. Et stykke der de filmet hjemmene til navngitte personer og hang dem ut som rasister.

Nå skriver hun et åpent brev til Ytringsfrihetskommisjonen der hun spør hvorfor de invitere Sløseriombudsmannen. Hun lurer på om det var et kunstprosjekt og om Are Søberg er en kunstner.

– Jeg kaller det ikke for no-platforming, boikott eller sensur slik Ytringsfrihetskommisjonen gjør, fordi folk skal aldri tvinges til dialog, skriver hun i Dagsavisen, og begrunner det på denne måten:

– Årsaken til at kunstnere ikke ville delta på Ytringskommisjonens innspillsmøte var ikke at vi ikke tåler uenighet, men at dere fasiliteter ufaglige, intellektuelt uredelige motstandere som møtte med ferdigformulerte tanker om vårt felt og for å spre flere usannheter hos Kulturdepartementet, med mål å avvikle all offentlig finansiering av kunst og kultur.

Hanan Benammar mener at offentlig finansiering av kunst og kultur er en av de viktigste verktøyene vi har til å sikre at en bred representasjon av samfunnet kommer til orde, uansett kulturell, økonomisk og kjønnsmessig bakgrunn.

Hun sier til Ytringsfrihetskommisjonen at hun med stolthet kan betrygge dem om at kunstfeltet sitter på stor kunnskap når det kommer til ytringsfrihet, kritiske diskusjoner og debatt.

– Dere har faktisk mye å lære av oss om hvordan dere kan skape dialog og positive endringer for et mer åpent og demokratisk samfunn.

Benammar som var med å sette opp teaterstykket Ways of Seeing sier at de som beskylder kunstnere for å støtte sensur og boikott bare viser sin egen intoleranse, mangel på empati og uvitenhet.

Resetts redaktør Helge Lurås var en av de som fikk sitt hjem og hus filmet til bruk i teaterstykket Ways of Seeing.

