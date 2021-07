annonse

Den samfunnsengasjerte eksmuslimen er frustrert over manglende ytringsfrihet, men gleder seg over sommervarmen og huslige sysler.

Cemal Knudsen Yucel er for mange av Resetts lesere blitt et kjent og kjært navn, som nyter stor respekt særlig i religionskritiske miljøer. Han kommer opprinnelig fra Tyrkia, men har bodd i Norge i snart 17 år. Her har han gjort seg bemerket for svært tydelig kritikk av islam, som leder av organisasjonen Ex-muslims of Norway.

Han har ikke blitt særlig påvirket av coronapandemien.

– Jeg har ikke merket noen ting, sier han til Resett.

– Jeg har ikke tatt vaksine heller for å være ærlig. Jeg gjør det hvis jeg må. Jeg er ikke antivaksine, men jeg har en skepsis til det. Helt siden starten av pandemien har myndighetene ikke vært åpne og ærlige. De har ikke vist alle tallene, og de har skapt hysteri og skepsis i befolkningen, påstår han.

Stigma

Yucel mener det er for lett å stigmatisere sunn skepsis.

– Vi hører jo mye forskjellig. En vaksine funker ikke, og du må du ta den enda flere ganger. En annen blir du syk av. Man ser jo også hva som skjedde med charter-Svein. Han stilte noen helt greie spørsmål, og ble stigmatisert.

Yucel mener at behandlingen av skeptikere i coronasammenheng ligner på behandlingen av annerledes tenkende på andre områder, som når det gjelder klima, innvandring og islam.

– De lager globale problemer av små ting, som for eksempel at flommen i Europa skyldes globale klimaendringer.

Konspirasjonsteoretikere

Yucel påpeker at det har forekommet flom i Tyskland i hundrevis av år. Derfor mener han det er påfallende at man kan bli stigmatisert for å stille kritiske spørsmål.

– De stenger døren for kritikk, og kaller kritikere for konspirasjonsteoretikere, sier han.

NRK og norske medier har Yucel et komplisert forhold til.

– Jeg har sluttet å se på NRK. Jeg så før på Dagsrevyen, men jeg har sluttet for lenge siden. Jeg ser at det er mye propaganda bak. De har ikke nøytralitet, så jeg har ikke respekt for dem lenger rett og slett.

Frustrasjon

– Jeg er frustrert, sint og lei meg på samme tid, fordi jeg har innsett at det ikke finnes ytringsfrihet.

Den samfunnsengasjerte eksmuslimen forteller at Ex-muslims of Norway har blitt kraftig begrenset på sosiale plattformer på nett.

– De har sperret oss på Facebook de tre siste månedene med 50 prosent redusert synlighet. Vi når ikke ut, sier Yucel.

Han kan dessuten konstatere at også YouTube, Twitter og Instagram på ulike vis har sensurert Ex-muslims of Norway på sine respektive plattformer.

– Jeg har vært hos Ytringsfrihetskommisjonen og snakket om det. Men hvem sitter der? Det er de samme folkene som støtter faktisk.no, som kaller oss hatere, sier Yucel.

– Historien vil aldri glemme Westergaard

– Kurt Westergaard er død, sosiale medier har blitt fylt av hyllester. Du gjør deg sikkert noen tanker om hans liv og virke?

– Han var en mann som ikke gav seg, og kjempet for ytringsfriheten. Men se hvordan han levde til han døde, som en 90 år gammel mann, sier Yucel.

– Historien vil aldri glemme Westergaard som kjempet for ytringsfriheten, men historien vil heller ikke glemme den såkalte eliten som kjemper imot den.

Islam i det liberale demokratiet

– Du kjemper jo en viktig kamp mot islamsk fundamentalisme, og en kamp for vårt liberale demokrati og frihet. Hvordan ser du på fremtiden i Norge?

– Vi får se om det fortsetter som det har gjort de siste førti til femti årene, hvor vi har sett en stor innvandring fra den islamske verden av folk med intolerante holdninger, som ikke kjenner historien her, og de kampene man har kjempet, blant annet for blasfemi. Mange har tatt med seg en religion i bagasjen som mangler evne til tilpasning til det liberale demokratiet. Man trenger ikke være professor for å se dette, sier Yucel.

– Mange av disse har nulltoleranse for apostasi og blasfemi. Det er jo dødsstraff for apostasi i islam. Det er det vi importerer her.

– Vesten må forandre tankegangen

Yucel tror Vestens fremtid kan være mørk. Det må komme et paradigmeskifte om dette skal snu, mener han.

– Hvis Vesten fortsetter å overse og ikke ta kampen, da kommer vi til å få mye verre problemer i fremtiden enn vi har nå. Hver eneste dag blir det mørkere. Vesten, særlig politkerne, må forandre hele tankegangen.

– Vi trenger nye politikere, som er ærlige og kritiske til den innvandringspolitikken som er ført de siste førti til femti år.

Cemal Knudsen Yucel mener imidlertid at det kan være for sent.

Kritiserer venstresiden mest

Han understreker:

– Jeg kritiserer egentlig ikke muslimer mest. Jeg kritiserer mest den norske og vestlige venstresiden. Det er der problemet ligger. Majoriteten av muslimer er opptatt av sine liv og lever ikke ut islam til punkt og prikke, understreker han.

– Det vi mener er at islam må behandles slik kristendommens ble behandlet for lenge siden. 13 land har dødsstraff for å forlate islam. Hvor mange kristne land har det samme? Hvor mange kristne apostater blir drept på gaten for å kritisere kristendommen?

Håp

Yucel mener imidlertid at det finnes positive aspekter det er verdt å peke på.

– For første gang står dissidenter fra islam frem og sier de er eksmuslimer, og kritiserer islam åpent. Dette er det Ex-muslims of Norway handler om. Dette er den opplysningstiden innen islam, som er nødvendig, som vi forsøker å starte her, slår han fast.

– Og vi overdriver ikke. Vi ser bare problemet som kommer. Vi prøver å gjøre noe før problemet eskalerer, som det har gjort i Sverige og Frankrike.

Seminarserie

– Hvordan ser fremtiden ut for deg personlig. Hva er det neste for Cemal og Ex-muslims?

– Vi planlegger en seminarserie, som starter 27. august, med veldig bra personer fra utlandet. Jeg vil ikke nevne navn, men det er blant annet folk fra Canada og Danmark. Dessuten skal ARTE, en fransk-tysk TV-kanal, følge oss og snakke med oss om hvordan vi kjemper imot radikalisering.

Cemal Yucel kan også fortelle at han tenker på å skrive flere bøker om ulike aspekter ved islam.

Sommerplaner

– Og hva gjør du i sommer?

– Jeg skal kose meg i varmen. Jeg har tenkt meg en tur til Danmark med kona. Vi elsker å dra på Danmarksferie vanligvis, men nå er det plutselige rødt så vi vet ikke om det blir noe av. Ellers drar vi til Hammerfest, sier han.

– Så skal jeg være hjemme og pusse opp. Jeg er blitt så norsk at når sommeren kommer, da må huset fikses. Taket må fikses. Huset må males om. Helst er det ting man kan gjøre utvendig, da.

