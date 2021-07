annonse

Det vil skje om vi ikke gjør mer for å redde klimaet.

– Hvis man ser bort fra trumpister, så finnes det elementer av grønn politikk i de aller fleste partier i demokratier, skriver Dagbladet, og trekker frem ferske eksempler:

– Skal vi driste oss til å si at det er tegn i tida? At flom vest i Tyskland – midt i det velutviklete Europa – krever hundrevis av menneskeliv. At hetebølger helt ute av kontroll herjer på USAs og Canadas vestkyst.

Dagbladet skriver at i øst, i vest, i nord, og i sør går det til helvete. Både på første, på andre og på tredje klasse, hvis vi ikke gjør noe dramatisk nå.

– Så la oss igjen konstatere at vi er i samme båt. De menneskeskapte klimaendringene påvirker oss alle, selv om den påvirker de fattigste mer enn oss. Men «vi» er heller ikke unntatt fra helvete, sier Dagbladet, og legger til:

– Alle tegn i tida krever handling. Det er derfor et betimelig initiativ som nå kommer fra parlamentarikere fra en rekke land om en global grønn «New Deal».

Dagbladet sier at politiske nettverk knyttes over landegrensene for å etablere fakta og meisle ut en felles politikk.

– Men så langt har klimakrisa ikke flyttet velgere i slikt omfang som arbeiderbevegelsen gjorde det for 100 år siden i Europa.

