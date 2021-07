annonse

– Mitt parti heter Høyre. Det synes Støre å misbruke for å lage en binding til høyreekstremister.

På tiårsdagen for 22. juli-terroren går tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang hardt ut mot Ap-leder Jonas Gahr Støre. Stang reagerer spesielt på Støres standpunkt om at høyresiden har ansvar for å ta avstand fra ekstremisme.

– I dag gjorde Gahr Støre tragedien 22. juli til partipolitikk, han sa at høyresiden har et særlig ansvar for å ta avstand fra ekstremister, skrev Høyre-profilen i et nå slettet innlegg på Facebook.

Han påpeker at det ikke har vært mangel på avstand mellom politikere på høyresiden og høyreekstremister.

– Det var leit å høre, for det han sier kan ikke forstås annerledes enn at hvis vi hadde tatt mer avstand ville ekstremismen blitt redusert. Allerede 22. juli om kvelden sa vi som hadde oppgaver, unisont det stikk motsatte. Vi prøvde å støtte og hjelpe de som var rammet av grusomhetene, ikke på grunn av deres politiske ståsted, men fordi de var medmennesker, skriver Stang.

– For mange av oss var det et helt sentralt poeng å ikke besudle sorgen med partipolitikk, selv om terroren skjedde like før kommunevalget i september. De fleste har klart å holde seg til den verdighet som ble etablert disse første dagene. Men nå, rett før en ny valgdag, klarte ikke Støre å dy seg.

– Uverdig

Stang hevder at Støre i realiteten slo fast at han og andre Høyre-politikere har et ansvar for drapene og skadende terroristen voldet.

– En slik beskyldning er uverdig, særlig når den kommer fra en statsministerkandidat, mener Stang.

– Mitt parti heter Høyre. Det synes Støre å misbruke for å lage en binding til høyreekstremister, og han gjør det selvom han vet inderlig vel at ingen i mitt parti har noe til felles med ekstremister.

Støre tramper på den unike fellesskaps-forståelsen vi etablerte i dagene etter marerittet. Da sa vi unisont at ekstremister skal vi bekjempe sammen.

Kritikk

Torsdag kveld hadde Fabian Stangs Facebook-innlegg fått nesten 2000 likes, etter bare én time. I kommentarfeltet ytret mange seg svært kritiske til Stangs utspill.

Nestleder i AUF, Gaute Børstad Skjervø, skrev følgende i kommentarfeltet:

– Dette er fullstendig håpløst sagt. Jonas ba høyresiden ta oppgjør med sitt bakland på samme måte som også venstresiden har måttet gjøre dette tidligere. Dette er det samme også AUF har sagt i lang tid. Dette var en uverdig Facebook-post på 22. juli.

Også Høyre-nestleder Jan Tore Sanner tar avstand, og sier i en kommentar til VG at han er uenig i Stangs innlegg.

– Uavhengig av politisk ståsted har vi alle et ansvar for å slå ned på ekstremisme og hatprat, men som regjeringsparti har vi et særlig ansvar. Det ansvaret tar vi, sier Høyre-nestlederen.

Stangs innlegg er nå slettet.

Ap-lederens pressesjef Jarle Roheim Håkonsen skriver i en SMS til NTB at Stang misforstår med vilje.

