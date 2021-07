annonse

USA har innført sanksjoner mot Cubas forsvarsminister og en avdeling i innenriksdepartementet, etter massive demonstrasjoner tidligere i juli.

– Dette er bare begynnelsen. USA kommer til å fortsette å sanksjonere individer ansvarlig for undertrykkelsen av det cubanske folk, sa president Joe Biden like etter at regjeringen hadde kunngjort sanksjonene.

Sanksjonene retter seg mot de ansvarlige for det Biden omtalte som undertrykkelsen av demonstranter under protestene tidligere i juli.

Biden opplyser samtidig at USA jobber sammen med regionale aktører som Organisasjonen for amerikanske stater (OAS) for å presse Cubas myndigheter til å løslate politiske fanger og gjenopprette internettforbindelsen.

