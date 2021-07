annonse

Kinesiske myndigheter er sjokkert over Verdens helseorganisasjons plan om å studere hvor koronaviruset kom fra, opplyste viseminister for landets helsekommisjon, Zheng Yixin.

WHO uttalte i forrige uke at det er for tidlig å utelukke eventuelle koblinger mellom pandemien og en lekkasje av koronavirus fra et kinesisk laboratorium, skriver NTB.

Viseminister for landets helsekommisjon, Zheng Yixin avviser teorien om at viruset skal ha kommet fra et laboratorium og kaller det et rykte som strider mot både vitenskap og sunn fornuft.

Han sier også at Kina ikke godtar WHOs plan om å fortsette undersøkelsene.

USAs tidligere utenriksminister, Mike Pompeo kritiserte Anthony Fauci

Mike Pompeo kritiserte Anthony Fauci, for mangel på åpenhet om USAs finansiering av «gain-of-function» forskning. Det høres ut som om han enten er tvetydig eller verre, lyver, skriver Fox News.

Les også: Fauci i 2012: – Fordelene ved «gain-of-function»-forskning er verdt risikoen for en pandemi

Wuhan-laboratoriet var engasjert i «gain-of-function» forskning. Så mye er krystallklart. Vi hadde en etterforskning på gang, og prøvde å dokumentere om det ikke bare kom fra laboratoriet, men viktigere om det var militær involvering i dette. Dette var også et biovåpenlaboratorium hvor det foregikk militært arbeid, sier han videre.

